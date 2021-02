'Sálvame' lleva por fin a Anabel Pantoja al ataque de nervios: "Cínicos, os tengo asco!

Anabel Pantoja ha vuelto a amenazar con marcharse definitivamente de Sálvame. Solo que esta vez podría ir en serio: la sobrina de la tonadillera tiene en contra a casi todos sus compañeros, una grave polémica familiar y el reciente recuerdo de su amarga bronca con Belén Esteban a cuenta de la promoción de sus respectivas firmas de joyas.

Anabel estaba al principio del programa más atenta al teléfono móvil que del devenir del programa. María Patiño fue la primera en arremeter contra ella, asegurando que si no se manifiesta al respecto del drama de los Pantoja al menos podía "prepararse para intervenir en otros temas. Después de ser tildada de poco menos que inútil por Patiño, fue el turno de Kiko Matamoros, que la tachó de "vaga" y de recurrir al insulto cuando se ve acorralada.

Antonio David la vio "acomodada en su puesto", y Gema López consideró que, efectivamente, Anabel Pantoja se ha "relajado" en su puesto. Algo que ha sido notorio en un momento en el que Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, están reñidos y han roto su relación definitivamente. Ni así Anabel Pantoja ha tomado partido.

Anabel no aguantó más "humillaciones" y dijo estar "harta" de tantas regañonas. Hizo ademán de irse del plató, con la "paciencia acabada". Lo que más dolió a la joven fue que se la cuestionase como hija y que no fuera a ver a su padre a la cárcel: Eso es lo que más me duele, tenía cinco años". Kiko Matamoros fue irónico y aplaudió a Anabel mientras iba a su encuentro.

Y aquí fue donde Anabel Pantoja realmente perdió la paciencia y gritando, bramó que se iba por "vaga e irresponsable", dijo en pleno ataque. "¡Te juro que me voy a Canarias, estáis consiguiendo que os tenga asco! ¡Asco de este ambiente y de estos temas! ¡Una cosa es que sea pública y otra que se me vapulee cada semana!".