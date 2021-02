Carlos Sobera: "Creo que mis hijas van a seguir mis pasos"

Carlos Sobera no cesa de trabajar, y la prueba es que se le puede ver presentando diferentes programas de televisión. Pero como él mismo dice, tenía mono de regresar al teatro: “Hacía unos años que no pisaba el escenario, y ahora estoy encantado con esta obra, Asesinos todos, una comedia que hará reír al publico en estos tiempos que vivimos. además, tengo unos compañeros fantásticos, como Neus Asensi, Elisa Matilla, y Ángel Pardo”. De esa manera lo contó.

Carlos Sobera, aparte de todo lo que está haciendo, empieza dentro de unas semanas a grabar el mítico concurso que en su día presentó Joaquín Prats, El Precio Justo. No sé de dónde voy a sacar el tiempo para estar con mi familia, pero si todo sigue así creo que mis hijas van a seguir mis pasos. Estoy feliz por hacer esta comedia porque estamos viviendo momentos tan dramáticos que un poco de risa,nos va a venir muy bien a todos. Es una forma de distraernos de esta realidad que nos está ahogando. Hay gente mayor que, lógicamente, le cuesta salir por miedo, pero que le encanta el teatro. Cierto es que los espacios son seguros, la gente viene con la mascarilla, respetan las distancias, y en el teatro hay purificación del aire de manera constante. No debería pasar nada, y de hecho no ha pasado”.

A Sobera, en el transcurso de la conversación que mantuvimos, cuando habla de su papel se le ilumina la cara. “Mi personaje es el de Pepe, que es un funcionario de Hacienda, que no somos muy queridos ahora, pero sí muy respetuoso de la ley. Y cuando se plantea en el seno de su familia y amigos asesinar, para así conseguir que su status quo no cambie, se le revuelve todo. Es un personaje muy miserable y cobarde. Lo que sí te puedo decir es que lo pasamos muy bien. Ángel es con el único que no había trabajado, y te aseguro que hacemos un buen equipo, porque nos llevamos muy bien. También soy el productor, y creo que como jefe soy muy fácil. Me gusta trabajar en equipo, y delegar para que la gente tenga responsabilidades”. Así lo explicó.

Es indiscutible que Carlos tiene una buenísima fama, de ser una persona excepcional. “Reconozco que la gente me quiere, y lo agradezco mogollón. Supongo que me ven buen tipo”.

El nuevo reto de El Precio Justo le tiene entusiasmado. “En marzo, a lo sumo abril, comenzamos a grabar. No sabe de dónde saca el tiempo para hacer tantas cosas. “Mi hija Natalia, que ya tiene 13 años, tiene más vida social que la mía. Es mucho más `payasa que yo, y no me extrañaría nada que siguiera mis pasos. La mayor, Arianna, está terminando Derecho, y también ha empezado a estudiar interpretación en la escuela de Cristina Rota. Les ayudaré todo lo que pueda, y siempre les digo que esta profesión es muy complicada y es necesario tener mucha paciencia”.