Chenoa rompe a llorar al hablar de su novio Miguel Sánchez Encinas

Chenoa visitó este miércoles El show de Bertín, programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur, para hablar sobre su trayectoria profesional así como de su la relación con su novio y prometido, Miguel Sánchez Encinas. La artista fue entrevistada por Bertín, con la ayuda de Vicky Martín Berrocal, que le realizaron preguntan muy íntimas a las que no tuvo reparos en contestar. Tal fue su implicación en la conversación, que acabó llorando y dedicando unas emotivas palabras de amor para su pareja.

Entre otras cosas, habló sobre el retraso de su boda a causa de la pandemia, que ha cambiado de fecha en varias ocasiones en los últimos meses: "Lo único que lamento es que he perdido peso para la boda y ahora voy a tener que mantenerme tres años", dijo entre risas sobre el enlace, que tenía previsto celebrarse el pasado verano.

También relató cómo comenzó la relación con Miguel: "Fue un flechazo", aseguró. "Lo conoció en una cena de amigos y nada más entrar escuché su voz. Cuando pasó dije: 'No puede ser'. Se lo dije a mi amiga, sentó a mi lado y todo fue muy natural. Desde entonces no nos hemos separado".

Aunque Miguel es "muy reservado y tranquilo", adora la conversación que tiene: "Podemos estar horas hablando sobre cualquier tema. Es que hasta llegar a un persona como él...", dijo entre lágrimas, mientras el programa mostraba imágenes de Chenoa con anteriores parejas, entre ellas David Bisbal. "Dice una amiga que cuando te pasa algo bueno hay que decirlo muy alto y justo que me haya tocado un ángel como Miguel".

Chenoa explicó lo mucho que le ha ayudado a quererse y valorar: "Me hace sentir a gusto conmigo misma, a ser más vulnerable y salir de ese papel duro que conoce la gente. Ha conseguido que me quiera, llevaba años sin hacerlo". Ella también se ha convertido en un pilar fundamental en la vida del médico: "Este año con la pandemia ha sido muy duro. Intento que cuando esté en casa no piense en todo eso, ver una serie, salir de paseo... Somos muy buenos compañeros y yo en casa soy una tía muy tranquila".