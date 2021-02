Elena Tablada denuncia lo que sucedió con su abuela en el hospital: "Nunca me lo perdonaré"

A Elena Tablada le ha tocado sufrir lo que a tantos españoles que han perdido a un familiar en medio de la pandemia. En este caso, la pérdida de su abuela Elena Moure hace unos meses, con la salvedad que esta vez ha podido existir una mala praxis del centro hospitalario que impide a Elena Tablada pasar página.

Dos meses después de la muerte, Tablada explica que su abuela acudió al hospital a hacerse una radiografía y le fue detectado el virus, por lo que pasó a estar ingresada.

En una serie de Stories de Instagram, Tablada ha explicado lo que sucedió a continuación. "Quería daros información para que no os pase lo mismo que a mí. En el hospital donde estuvo mi abuela nunca me informaron de que los pacientes menores de edad, con dependencia o con demencia deben estar acompañados por ley las 24 horas del día por un familiar siguiendo las medidas de protección que exige este virus", dijo.

A partir de ahí todo sucedió de la peor manera posible. "A mí nunca me informaron de eso ni nos permitieron entrar a llevarle las medicinas de la demencia. Nos dijeron que la habitación estaba muy lejos y que si hubiese estado más cerca sí que se las habrían llevado. Llamé infinitas veces, pero fue imposible contactar con ella".

Elena Tablada se queja del trato del hospital, que "no puso ninguna facilidad para comunicarme con mi abuela. Nadie nos ayudó hasta el día antes que pude despedirme de ella. Le supliqué a un enfermero que me dejara hablar con ella y finalmente lo conseguí",

La ex de Bisbal no puede evitar emocionarse al relatar lo que pasó en esa última conversación. "Me dijo: 'yo estoy divina, lo que no sé es por qué estoy aquí solita'. A mí se me rompió el corazón".

Elena duda de la versión de los médicos, porque "ver a mi abuela fallecida en su cama, sin una vía, sin suero, y descubrir en el informe médico que murió por falta de oxígeno en sangre y no por otra cosa nunca me lo voy a perdonar. Nadie fue a vigilarla en toda la noche, porque para que una persona se muera por falta de oxígeno en la sangre tiene que estar cuatro horas sin atención".