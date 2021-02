Isa Pantoja, preocupada por una posible recaída de su hermano: "Tiene que estar siempre acompañado"

La última aparición televisiva de Kiko Rivera en Domingo Deluxe ha dejado muy preocupada a su hermana Isa Pantoja. El torrente de informaciones que el Dj ha descubierto en las últimas semanas le ha dejado exhausto, llegado a anunciar horas después de sentarse en el plató de Telecinco que ha decidido alejarse de los medios de comunicación para recuperarse de las secuelas físicas que le ha dejado la guerra pública con su madre.

"Ya no puedo más, mentalmente estoy destrozado. Otro domingo más pasando por este trago. Por mi salud mental, tengo que frenar, no puedo más. Todo lo que he contado es verdad, me he llevado una desilusión tremenda con mi familia, con mi madre, con mi tío (...) Ya me está afectando a mi vida, me peleo con mi mujer, con mis amigos, hay veces que no tengo ganas de nada, he engordado y temo quedarme solo para no volver a caer en lo mismo", dijo muy afectado en las redes sociales.

Sus palabras han dolido especialmente a Isa Pantoja, que este miércoles se sentó en El programa de Ana Rosa para dar más detalles sobre la complicada etapa por la que está pasando Kiko Rivera: "Yo entiendo a mi hermano. Es mucha información digerida en muy poco tiempo y todas estas cosas tienen consecuencias y te afectan psicológicamente", aseguró. "Yo me he sentido igual y he sentido rabia de que yo decía la verdad y nadie decía nada, ni mi prima ni mi hermano sabiendo que digo la verdad. Le entiendo porque debe ser super duro y más con las cosas que se habrá enterado él, siempre me dice: 'Es que tengo estos papeles'".

A pesar de que la relación entre ellos se ha enfriado debido a la postura que Isa Pantoja ha decidido tomar en el conflicto, aseguró que siempre apoyará a su hermano y estará junto a él: "Sé que esto le está afectando un montón y sé que necesita de alguien que se quede con él por las noches cuando no está Irene". El teléfono se ha convertido en el mejor medio para mantenerse en contacto y arroparse en la distancia debido a las restricciones en la movilidad: "Él sabe que me tiene para lo que necesite. Sé que es muy duro, porque Kiko siempre ha tenido a nuestra madre en un pedestal. Si él ha pasado por mi misma situación me entiende y una cosa es que yo no vaya a apoyarle públicamente y me quiera apartar, pero a mí me va a tener siempre porque las cosas en privado si se las diré y él sabe que en las cosas que tiene razón las tiene".

La decisión de Kiko Rivera de alejarse de los platós de televisión hasta que se haya recuperado es "un alivio" para su hermana: "Agradezco que se tome su tiempo porque necesita pensar todo en frío, antes de tomar ciertas decisiones".