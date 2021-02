Rosa Benito celebra su 65 cumpleaños con un sensual posado

Rosa Benito celebra este jueves su 65 cumpleaños alejada de la polémica, centrada en su faceta de colaboradora en el programa Ya es mediodía y disfrutando al máximo de sus nietos. Abierta al amor, pero sin nadie que ocupe su corazón tras su separación de Amador Mohedano, la cuñada de Rocío Jurado se ha felicitado a sí misma en su cuenta de Instagram con una sincera reflexión que refleja cómo se encuentra en esta etapa de su vida.

Con unas sugerentes fotografías en las que una sexy Rosa posa con una combinación de encaje y los labios pintados de rojo, la colaboradora dedicó unas preciosas palabras a su madre: "Un día como hoy me trajo al mundo (me parió) dándome el regalo más puro y espectacular que es vivir. Con su amor me enseñó a ser la mujer que quería ser y con sus lecciones de vida llegué a ser la mujer que soy hoy", comienza su texto.

Rosa se sincera sobre sí misma: "Soy fuerte y luchadora. Estoy orgullosa de lo que tengo y de todo lo que he conseguido hasta llegar donde estoy, porque todo lo que hago lo hago con pasión, con lucha y entrega. Y miro al presente y al futuro como cuando me miro al espejo y sigo viendo a esa niña que no ha perdido la mirada de la ilusión, con sinceridad, con una sonrisa y con picardía".

Para terminar, la ex de Amador Mohedano desveló que todavía "tengo mucho que vivir y voy a hacerlo a tope. Porque quiero seguir volando. Y aunque este año es distinto, Yo quiero dar las gracias a la Divinidad por dejarme cumplir un año más!".

Sin duda, una confesión con la que Rosa deja claro que está viviendo su mejor momento y que afronta el futuro con tanta fuerza como optimismo.