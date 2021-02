Entre los muchos rumores que Bertín Osborne y Fabiola Martínez han tenido que hacer frente desde que anunciasen su divorcio, hay uno que ha resultado especialmente relevante, al menos para el cantante y presentador. Tanto que ha tenido que salir a desmentirlo.

Y es que hay voces que aseguran que Bertín, aunque casado con Fabiola, llevaba una doble vida con una joven rubia y sevillana y que hasta habían tenido un hijo secreto.

"Los bulos hay que tomárselos como lo que son. Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?", ha dicho Bertín Osborne con sentido del humor.

No se trata de un tema nuevo, en tanto hace un año Bertín ya tuvo que hablar de este tema. "He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos".

"Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias…", dijo entonces.