El testimonio de la madre de Nacho Palau "perjudicará" a la imagen de Miguel Bosé

"Jamás se ha sentado, nunca ha hablado y tiene mucho que contar", así promociona Telecinco la que promete ser una de las entrevistas más polémicas de las que se han realizado en Sábado Deluxe. Y es que el programa de televisión sentará por primera vez en un plató a Lola Medina, la madre de Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé para hablar sobre la separación de su hijo y el conflicto judicial en el que ha desembocado.

"Nacho se puede ganar la vida con 1.000 euros al mes, pero hay dos niños", se queja Lola en el avance, que añade: "Dices que tienes cuatro hijos, te llevas a dos y dejas a los otros dos con una mano delante y la otra detrás, no lo entiendo (...) Le quitó el sueldo a mi hijo y se quedó sin una perra". "Cogió a sus hijos y se los llevó", continúa Lola que no sabe "qué le pasa en la mente" a Bosé porque el cantante que ve ahora no es la persona que ella conoció.

Además insiste en el mismo argumento que su hijo ha defendido desde que salió a la luz la separación: "Eran dos padres con cuatro hijos. Para mí han sido sus nietos y a mí me llaman yaya. Queremos que aparezcan como cuatro hermanos".

Una esperada entrevista que ha sido objeto de debate durante la mañana de este viernes en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en esRadio, donde su director, Federico Jiménez Losantos ha asegurado que será un testimonio que "perjudique" a la imagen de Miguel Bosé: "Va la madre de Nacho porque como Miguel ha cogido tan mala imagen por el tema del coronavirus... ahora sale la buena mujer, que da una imagen estupenda, de abuela abnegada y eso perjudica al otro".

Por su parte, el tertuliano Daniel Carande, asegura que las hermanas de Miguel nunca han perdido el contacto con los hijos que conviven con Nacho Palau: "Nosotros teníamos la imagen de Lucía Bosé, que sí tenía mucho contacto con sus cuatro nietos. Incluso Paola y Lucia Dominguín ven mucho a los pequeños. Las hermanas de Miguel tienen mucho contacto con ellos. La entrevista de esta mujer va a ir por cómo era la relación de pareja entre Nacho y Miguel. Se dice que Miguel anuló completamente a Palau, pero igual es que Nacho se dejo anular. También deberá hablar y aclarar cómo conviven esos niños".