Belén Esteban advierte a María José Campanario tras leer su "provocador" mensaje

Belén Esteban ha vuelvo a hablar alto y claro sobre su relación con María José Campanario. Dirigiéndose a cámara y muy enfadada con la mujer del padre de su hija, la colaboradora interrumpió su programa para lanzar una advertencia: "María José Campanario, déjalo. Yo me callo, no quiero entrar, que llevo mucho sin hablar porque te digo una cosa: se puede liar la tercera guerra mundial".

Aunque la de Paracuellos no quiso dar más detalles sobre el motivo por el que había pronunciado sus palabras contra Campanario, sí reveló que uno de sus compañeros del programa Socialité le había contado durante una pausa del programa el contenido de un mensaje que la mujer de Jesulín de Ubrique habría escrito en una red social personal y que iría dirigido a ella. Una provocación cuyo único fin es que "saltara": "Tranquilitos todos, así que ya los sabes", reiteró.

También recordó que lleva tiempo guardando silencio sobre los conflictos con la familia de su expareja por petición de su propia hija: "Es que no para. ¿Sabes lo malo? Que el otro (Jesulín) está todo el día en el campo y no se entera ni del NODO. Luego dice que soy yo la que está hablando, y yo hace mucho tiempo que no hablo, y podría. No lo hago, y no lo hago por ellos, lo hago por lo que lo hago. Que esté quieta con el dedito. ¡Qué pesada, colega! Lo que me da rabia es que luego su marido va a casa y dice que soy yo la que llevo hablando de ellos 20 años, ¡ni que ella fuera la muda!", continuó.

Belén Esteban está cansada de todas las polémicas que ha protagonizado con su archienemiga y le ha pedido que pare porque ella no tiene ningún interés en que esto siga. Lo único que le importa es el bienestar de una de las personas más importantes de su vida, su hija: "No voy a entrar en tu juego, pero dile a la persona con la que vives que yo no soy la que habla. Yo he hablado durante mucho tiempo de mi vida, que no era tu vida, era la mía. Que tengas buen fin de semana y que seas feliz".