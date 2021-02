Campanario declara la guerra a Belén Esteban con una demoledora carta: "Boba, lerda...¡princesita barata!"

Demoledora carta la que ha dedicado durante la madrugada de este viernes, María José Campanario en su cuenta de Facebook, a Belén Esteban. Un escrito que más tarde intentó borrar sin éxito en el que la mujer de Jesulín de Ubrique dedica varios insultos a la colaboradora como "boba", princesa barata" o "lerda" y la amenaza con contar capítulos de su pasado que "acabarían con el chiringuito que se ha montado en televisión".

El conflicto entre ambas comenzó este viernes cuando Belén Esteban interrumpió el programa Sálvame para lanzar una advertencia contra Campanario, en la que le pedía que dejase de escribir mensajes sobre ella: "María José Campanario, déjalo. Yo me callo, no quiero entrar, que llevo mucho sin hablar porque te digo una cosa: se puede liar la tercera guerra mundial. ¡Qué pesada colega!", dijo. "No voy a entrar en tu juego, pero dile a la persona con la que vives que yo no soy la que habla. Yo he hablado durante mucho tiempo de mi vida, que no era tu vida, era la mía. Que tengas buen fin de semana y que seas feliz", expresó Belén.

Horas después de su advertencia, Campanario ha dado una demoledora respuesta en forma de carta, que ha compartido con sus seguidores de Facebook: "¿Por que te doy tanto miedo? Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán...no año y medio como tú, ¡sin casarte! No me hagas descender a tu nivel, porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono. Llevo 20 años callando la verdad y la verdad solo tiene un camino. Y no es el tuyo", comienza la carta.

"Tú me la sudas. Espero que te quede clarinete después de esto. Me la sudas tú y tu panda de palmeros. ¿Quieres una tercera guerra mundial? No, princesita barata, no hacen falta guerras aunque tengo todas las armas y estoy dispuesta a usarlas", continúa el escrito. "No soy de guerras, pero no toques a mi familia porque yo por ella muero, no mato. Vuelve a decírmelo, ¡valiente! ".

Campanario pide a Belén que se dedique a su familia y la deje en paz "por su bien": "Ah, por cierto, pesada tú, que no sirves mas que para hablar de mi, de mi marido y de mi familia. 20 años mamando de una teta que no te pertenece, solo porque eres fácil de lengua y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. (...) No hablabas de tu vida, hablabas de mí, de tu hija y de mi familia y te has lucrado con ello durante años, así que reza, por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te montaste y al que han alimentado otros para ti y su beneficio. Chica, que tú solita eres un meme. Aprovéchalo".

La mujer de Jesulín va más allá y amenaza con sacar trapos sucios del pasado de Belén: "De mujer a mujer: no me provoques, insultes o amenaces más, ni a mi ni a los míos. Yo ya no le tengo miedo a nada y menos a ti. Porque yo sé la verdad. ¿Quieres que la sepan los demás? ¿Serás capaz? ¿O llamamos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid? ¿Quizá algún otro ex dispuesto a contar lo que me contaron a mi? ¿Quieres jugar a este juego sucio?".

María José asegura que está dispuesta a todo y que no tiene nada que perder: "¿Y tú tienes qué perder? Esa trastienda de la tienda de bolsos, hay que ver lo que cuenta y lo que calla. ¿Hasta cuando? (...) Pero créeme, estoy deseando llevarte al juzgado. Te lo juro por mi vida, así que piensa en lo que puedes ganar o perder. Que sé que no te gusta que te toquen el bolsillo, guapa (...) Atentamente: la madre de los hijos de Jesús Janeiro Bazán, su mujer y la que podría acabar contigo y toda tu farsa. Créeme", concluye la polémica carta, que promete dar horas y horas de contenido a los programas a partir de ahora.