Elisa Matilla: "Isabel Pantoja fue muy buena compañera"

Elisa Matilla es una de las actrices que trabajó hace años con Isabel Pantoja en la película que protagonizó la tonadillera, Yo soy esa.

Al preguntarle cómo fue la relación entre ambas, sus palabras no pudieron ser mejores. “Llegaba al rodaje con el trabajo aprendido, fue en todo momento buena compañera. Una vez terminada la película no he vuelto a tener contacto con ella, cada una ha seguido su camino”. Así la definió.

La actriz está encantada por subirse a un escenario en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Comparte cartel con Carlos Sobera, entre otros, en la comedia, Asesinos Todos, en la que su personaje trata de una mujer que se llama Loli, y es una señora con mucho carácter.

Elisa Matilla y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

“Cuando leí la obra me gustó desde un primer momento. Aparte de tener un final brillante, a pesar de lo que sufro por defender a mi marido de una situación laboral complicada. Es una comedia muy entretenida. Lo pasamos muy bien todos. El teatro es el hogar, es lo mejor sin lugar a dudas", confesó.

A Elisa, por fortuna, la pandemia no le ha afectado ni a su familia tampoco. “Es una situación tremenda, aunque reconozco que hay gente que lo está pasando mucho peor. Esto va a dejar a todos unas cicatrices muy grandes, pero tenemos que segur adelante, no nos queda otro remedio. Vemos mucho dolor a nuestro alrededor, y eso que mis padres están bien, son mayores, y casi no salen, y echan de menos a las nietas, como es lógico”.