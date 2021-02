La brutal contestación de Belén Esteban a la carta de Campanario: "No soy el polvo de una noche"

Belén Esteban ha reaccionado en el Deluxe a la carta de María José Campanario, esposa de su ex Jesulín de Ubrique, declarándose "harta de amenazas".

Belén contestaba a una carta de Campanario en la que llegaba a tildarla de "princesita barata". "¿Por que te doy tanto miedo? Me temes porque soy yo la que lleva 20 años con Jesús Janeiro Bazán...no año y medio como tú, ¡sin casarte! No me hagas descender a tu nivel, porque saldrías perdiendo tu asqueroso trono", escribió la mujer de Jesulín en Facebook.

La escenografía del Deluxe se dispuso en torno a Belén Esteban, quien, de pie y en el centro del plató, casi completamente sola, espetó a Campanario que "yo no soy el polvo de una noche, cariño. Por mucho que te pese, yo tuve una relación con él. Nuestra primera hija, no tuya, fue una niña deseada con muchísimo amor".

Belén resucitó su guerra familiar pero, como es habitual, no quiso utilizar a su hija Andrea como moneda de cambio. "A la niña ni la toques. Ni la nombres. Tú no. No tienes ni puta idea ni la conoces. Ni tú ni su padre".

Pero, a propósito de esto, no pudo evitar recordar los continuos olvidos de su padre por la niña que tuvieron en común, con la que apenas tiene ningún trato. "Escribe lo que quieras pero no te dirijas a mí porque estoy callada por lo que estoy callada y, esto no lo digo por ti, pero que el otro no sepa dónde estudia ni cómo se llama su novio...

Desafiante, Belén Esteban dijo a María José Campanario que nunca se va a callar. Defendiendo de paso a su actual novio, Miguel. "He hablado de mi vida y de la de tu marido, porque formaba parte de mi vida. Por eso hablo de lo que me da la gana. No te confundas. Miguel trabaja. A día de hoy no ha hecho ninguna exclusiva, ni siquiera el día de su vida, así que tú ni le nombres".

Belén considera que María José Campanario está "obsesionada" con ella y la reta: Como saque lo que hay en mi móvil quedaríais muy mal tú y tu marido. Y que sea la última vez que gritas a alguien de mi familia y el que está a tu lado vergüenza le tenía que dar por no haber sacado la cara. Vale ya, porque no me corto un pelo".