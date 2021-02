La historia de Malú con los dos hermanos con los que no se habla

Malú vive desde hace medio año dedicada en cuerpo y alma a su hija Lucía, nacida el 20 de junio de 2020, sin preocuparse demasiado en que su carrera musical esté atascada por culpa de la pandemia. Su disco "Tejiendo alas" viene escuchándose en la radio, por otra parte, cuya letra alude a ese fruto de su vientre. Dos años de relaciones con el ex político, Albert Rivera, ahora dedicado como abogado a un bufete compartido con otro socio, le han proporcionado una estabilidad sentimental de la que carecía tiempo atrás, con otras fallidas relaciones. Por eso es cauta a la hora de dar el paso hacia el matrimonio; propósito que comparte con su compañero. Quien fuera líder de Ciudadanos asimismo arrastra dos relaciones amorosas rotas y no quiere equivocarse. Por el momento, en el aire queda si se casan o no.

Hay una historia que Malú guarda para sí: la de que tiene dos hermanos con los que no se habla. Y no es que haya discutido con ellos: es que no ha llegado a tener trato con quienes fueron hijos de su padre con un par de mujeres, habidas fuera de su matrimonio con la bailaora sevillana Pepi Benítez.

El padre de Malú es Pepe de Lucía, una figura del flamenco en su dimensión de cantaor, guitarrista también como su célebre hermano Paco, letrista de canciones y productor de discos. Mucho tuvo que ver en la carrera de Camarón de la Isla. Precisamente por su dedicación a otros artistas no ha tenido el relieve que merece. Sólo los amantes del buen cante lo reconocen como un singular intérprete, que lleva cantando desde que tenía siete años. Con Paco formó siendo adolescentes el dúo Los Chiquitos de Algeciras. Cuando Paco de Lucía emergió como un ídolo con su guitarra Pepe figuró en su grupo y lo acompañó muchos años con sus cantes, lo mismo que al genial Antonio y Antonio Gades en sus respectivos espectáculos de danza. "Como el agua" destaca en su nutrida lista de composiciones propias. Y últimamente, tras catorce años alejado de los estudios de grabación, ha reaparecido con el álbum "Un nuevo universo", que grabó en los estudios de Alejandro Sanz, en Miami, a iniciativa de éste. Da gloria escucharlo allí quien es al tiempo que un conocedor profundo del cante puro, un renovador también del flamenco. Concentrado en su arte, siempre llegó una vida discreta ajena a las revistas y programas del corazón, lo que no nos inmpide condensar aquí su biografía sentimental.

Pepe de Lucía (José Sánchez Gómez) se ennovió en los años 70 con una bailaora andaluza como él cuando actuaban en el tablao Las Brujas. Por aquel local madrileño, a espaldas de la calle de San Bernardo, desfilaban las más guapas del género en un cuadro flamenco del que formaba parte Pepita Benítez. Pepe y Pepi se casaron en 1976 y tuvieron su primogénito un año después al que bautizaron con el nombre del padre. Aumentaron la familia en 1982 con la llegada al mundo de María Luisa, a quien una tía comenzó a llamarla Malú y así se quedaría para los restos y la parroquia musical convertida en una de nuestras más cotizadas artistas del pop melódico nacional. Pepi Benítez descubriría que su marido la había engañado tiempo atrás y era progenitor de otro hijo, Mario Sánchez Dafauce (en la actualidad ejerciente como profesor de Derecho), que vino al mundo casi al mismo tiempo que su otro varón, José Manuel Sánchez Benítez, el hermano de Malú.

Pepe de Lucía | Archivo

En consecuencia, Pepi pidió la separación y posterior divorcio de Pepe de Lucía, se quedó al cargo de sus dos retoños, José Miguel y Malú, y reapareció artísticamente como parte de un cuarteto musical femenino, Arena Caliente. José Manuel es guitarrista como su tío Paco y está emparejado con una actriz-cantante llamada Adriana López "La Pimienta". Por su parte, Pepe de Lucía rehizo su vida sentimental con Lucía Limón, treinta años más joven que él, con quien tuvo otro niño, al que llaman familiarmente Pepito, nacido en 2004.

Desde que Pepe de Lucía rompió con su esposa, estuvieron sin hablarse bastantes años, hasta que firmaron "la pipa de la paz" y en la actualidad, a ambos se les cae la baba contemplando a su nieta, Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera. Éste es aficionado al flamenco y ha hecho buenas migas con su "suegro". Lo entrecomillo al no estar casada la pareja.