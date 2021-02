Lola Medina, la madre de Nacho Palau, acudió al Deluxe para contar cómo ha vivido la lucha de su hijo contra su ex, Miguel Bosé, por la custodia de los niños de la pareja. Y se manifestó "decepcionada con Miguel Bosé" porque nunca pensó que "esto sucediese".

La exsuegra del cantante ha roto su silencio y ha hablado de la "lucha judicial que terminó con una sentencia favorable a Bosé.

"Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos… Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y quería tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar a un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos", contó a Jorge Javier Vázquez.

Lola se resistió a hablar mal de Bosé, pero aún así considera que se ha equivocado. Con el cantante "no se puede hablar" y el acuerdo hubiera sido posible, "pero si tú no das opción pasa lo que ha pasado". Además, contó que la relación entre él y su hijo "acabó muy mal".

Tan claras tiene las cosas que cuando Jorge Javier quiso dar una versión favorable a Bosé enviada por una persona cercana al cantante, explotó: "No sé quién te manda eso pero que se vaya a la mierda. Es mentira".

Pese a no querer hablar mal de Bosé, Lola no pudo evitar señalar algunas extravagancias del cantante, como que no quería que sus hijos salieran de casa cuando eran pequeños. Estaba obsesionado con no salir de Somosaguas", dijo, revelando que ella y la niñera se llevaban "a los niños a escondidas a un parque para que jugaran".

"Mi hijo no tenía capacidad de decisión y Miguel le desautorizaba" en lo referente a su educación. Eso, entre otros detalles de convivencia, como cuando viajaron a Baqueira y Miguel Bosé se quedó con los cuatro niños en una apartamento con la niñera y Palau tuvo que irse a otra distinta. "Eso a mi hijo le sentó como un tiro", contó.