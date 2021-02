Lucía Dominguín: "Nacho es mi hermano también, esos niños son mis sobrinos"

Lucía Dominguín reapareció en el plató de Domingo Deluxe para responder a las palabras de Lola Medina, madre de Nacho Palau, asegurando que ella mantiene una buena relación con Nacho para poder disfrutar de sus sobrinos, Lucía comienza aclarando: "Con Nacho tengo una relación estupenda, vivimos muy cerca. Yo tengo dos sobrinos por parte de Miguel y dos por parte de Nacho, los considero míos y de mi familia".

Cuando María Patiño le pregunta si entiende la actitud de Nacho en estos momentos, Lucía es muy clara: "Quiero muchísimo a Nacho, adoro a mi hermano y eso no voy a dejar de hacerlo. Lo que querrá hacer Nacho es juntar a sus cuatro hijos, son divinos y se lo pasan fenomenal. La tragedia la estamos haciendo los mayores, ellos lo pasan bien donde estén, sus papás son sus papás".

Huyendo de la polémica que ha surgido entre los apoyos y los detractores de la actitud de Miguel Bosé, Lucía asegura: "Yo no puedo echarle la culpa a uno u a otro, esos niños tienen una fuerza los cuatro juntos que no habrá nadie, ni el juez ni el supremo, que se la quite. Sé que se ven constantemente".

Sin querer meterse en la relación que su hermano y Nacho han mantenido durante años, Lucía explica: "Nacho es como mi hermano también, esos niños son mis sobrinos y forman parte de mi familia. Miguel siempre ha querido privacidad en todas sus relaciones, tiene todo el derecho del mundo".

Ante las declaraciones de Lola Medina en las que asegura que los niños de Miguel están deseando venir a España, Lucía reconoce: "Para ellos España es como Disneyland. A mi hermano lo ponéis como si fuera... es gente con mucho poderío, que tiene que estar ahí dando caña y manteniendo a mucha gente. Miguel tiene una gran carga y es una persona".

Ante la supuesta diferencia sociocultural que tendrán los hijos de Nacho y Miguel, Lucía asegura que esa no es la realidad que están viviendo los niños: "Los niños no sufren las ausencias como las sufrimos los adultos. No es el niño pobre y el niño rico, Nacho tiene un poderío y una fuerza tremenda, puedes nacer rico y ser tonto, ser pobre y tener un corazón brillante. Esos niños en un futuro van a estar juntos, lo han mamado desde pequeños".

Dejando de lado sus diferencias, Lucía y Lydia Lozano se vieron de nuevo las caras en el plató tras el pequeño rifirrafe que tuvieron tras el fallecimiento de Lucía Bosé. "Fue muy fea toda la especulación que hubo en torno a la muerte de mi madre" comentó Lucía con respecto a lo que le sucedió con la colaboradora de televisión.

Tras perder a algunas personas muy importantes en su vida, Lucía Dominguín reconoce que el fallecimiento de su hija Bimba Bosé ha sido el mayor dolor de su vida: "La pena más grande de mi vida ha sido perder a mi hija Bimba, no es natural. Cuando aprendí a aceptar la muerte hice un clip para superar ese momento".

En cuanto al momento que vive ahora, comenta: "Justo dos noches antes de que falleciera soñé con ella, vino a mí con una gran belleza y me abrazó. Creo que lo que hay que hacer es acercarnos más a la tierra, mirar al cielo porque el cielo nos dice todo lo que va a pasar y lo que va a venir".

Muy celosa siempre de su vida privada, Lucía reconoce que tiene una pareja desde hace años a la que hace tiempo que no ve debido a la situación sanitaria que vivimos en este momento: "El amor terrenal va muy bien. No está conmigo en el campo y por eso está fenomenal. Llevamos muchos años, nos escribimos cartas que es lo más bonito del mundo. Nos mandamos libros, es todo muy medieval".