Asraf Beno señala a Ana Rosa Quintana como la culpable de perder su trabajo en Telecinco

A la mediática guerra que han protagonizado Kiko Rivera e Isabel Pantoja, se suma un nuevo conflicto en el entorno de la familia: Asraf Beno ha acusado a Ana Rosa Quintana de ser la culpable de que haya perdido su colaboración semanal en el programa Ya es mediodía. Su última aparición en un espacio de Telecinco se remonta al fin de la segunda temporada de La casa fuerte. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en el programa de Sonsóles Ónega y ha señalado a Ana Rosa Quintana como la principal y única culpable del fin de su carrera como tertuliano.

Uno de sus seguidores en las redes sociales preguntó a Asraf sobre la razón por la que ya no aparece en Ya es mediodía y éste respondió dejando al descubierto su enemistad con Ana Rosa Quintana: "A la jefa no le gustó que le respondiera", escribió. El conflicto entre la presentadora y el colaborador surgió durante su participación en el citado reality, donde acusó al modelo de "machista" y no dudó en recriminar su actitud en directo: "Es una persona que solo le importa su ego, su orgullo, lo que a él le pasa. Todo pasa por él, que nadie le critique... Es él, él, él. Un machista, vamos. ¿Qué autoestima? Él es un tío machista, típico, típico, típico".

Unas palabras que tuvieron contestación por parte de Asraf y que según su testimonio, habría supuesto su precipitada salida de la cadena: "Una máquina, Ana Rosa... Que aprenda primero ella a elegir a los hombres. Igual que ella opina, yo puedo opinar", dijo haciendo referencia a su marido, Juan Muñoz, imputado en el caso Villarejo.

A pesar de todo lo ocurrido, Chabelita Pantoja y Asraf continúan disfrutando de su historia de amor y parece que han solucionado los problemas que surgieron durante su participación en el reality.