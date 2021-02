José Mota y otros famosos estafados por Paco Sanz, indignados con el acuerdo de la Fiscalía

Los famosos citados a declarar este martes en el juicio contra Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, han explicado que están indignados con el acuerdo al que llegó el lunes la Fiscalía con los procesados, en el que se solicita una rebaja en la pena de cárcel y han confiado en que devuelva el dinero estafado.

Alrededor de las 9:45 de la mañana del martes, el humorista José Mota y los actores Nacho Guerreros y David Muro llegaron a la Audiencia Provincial de Madrid para declarar como afectados tras ser estafados por el hombre de los 2.000 tumores, y manifestaron a los medios su descontento.

José Mota le hizo un ingreso en 2013 de 3.000 euros a Paco Sanz —con el que coincidió al entrar al edificio— para que pudiese curarse de su enfermedad supuestamente mortal y, aunque confesó que en estos momentos el dinero es lo de menos, aseguró que siente "mucha vergüenza ajena porque hay organizaciones y gente que sí lo necesitan".

"Quiero que devuelva el dinero a la sociedad, este tipo de conductas son lamentables. Jugar con la salud y la enfermedad para captar ayuda económica me parece absolutamente horrible", sentenció Mota. Además, valorará y estudiará el acuerdo entre la Fiscalía y los acusados.

Paco Sanz, en la Audiencia Provincial de Madrid



El actor de La que se avecina Nacho Guerreros calificó a Paco Sanz de "gentuza" y "ser despreciable" al haberse aprovechado de su imagen y su popularidad para llamar la atención de un programa de radio. Y aunque no le estafó dinero, Guerreros utilizó sus redes sociales para hacer un llamamiento a su seguidores y que de esta forma le diesen ánimo y alguna donación a Paco Sanz. Por este hecho tuvo que pedir perdón a sus fans ya que se sentía "muy culpable" de haber caído en la trampa. Además, añadió que no entiende cómo no va a entrar en prisión.

David Muro, actor de la serie Escenas de matrimonio, se mostró "muy indignado" antes de su declaración por el acuerdo con la Fiscalía ya que, en palabras del actor, "lo han hecho sin estar los abogados delante". "Se aprovechó de mi imagen", manifestó. El actor explicó que "no es cuestión de pedir sangre", sino "justicia" ya que los vídeos que ha hecho con su expareja, Lucía Carmona —imputada también en esta causa— son "indignantes". "Quiero que devuelva el dinero y vaya a prisión", concluyó.

🎥VÍDEO| @JoseMotatv es uno de los presentadores víctima de las estafas de Paco Sanz. Esto es lo que nos ha contado él a la entrada del juicio y Nacho Guerreros#9FebreroESp ▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/vhJ9mPBYMX — Espejo Público (@EspejoPublico) February 9, 2021

Lucía Carmona, a la que se le ha rebajado la pena de tres a un año y medio tras el acuerdo, llegó a los juzgados acompañada de su letrado, Alberto Martín. Este reiteró que su defendida es inocente, que estuvo en tratamiento psicológico y que era la primera vez que se encontraba con Paco desde la ruptura. "Ha aceptado declararse culpable para evitar riesgos".

Lucía Carmona

A la vista también acudirán a testificar los presentadores de televisión Jorge Javier Vázquez y Pedro García Aguado, el chef Pedro Roca o el escritor Alejandro Ruiz Hurtado, autor del libro Así cayó Paco Sanz.

Han renunciado a las testificales los cantantes Melendi y Charo Reina, los presentadores Risto Mejide y Dani Mateo, el youtuber Auronplay y el futbolista del Cádiz Álvaro Negredo, sin perjuicio de las indemnizaciones y otros efectos de la sentencia que les pudiera corresponder.