Guerra entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val: ¿qué sucedió entre ellos en 'El Desafío'?

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo una sorprendente nueva enemistad: la de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el periodista Juan del Val, que han coincidido como participante y juez en el concurso de Antena 3, El Desafío.

Un importante rifirrafe que ha llevado a Ágatha, que "no es de callarse las cosas", a manifestar su rechazo hacia el marido de Nuria Roca. Así se lo contó ella misma a la periodista Beatriz Cortázar, que contó que Ágatha le desveló que "se portó muy mal conmigo, no le guardo rencor y no quiero más encuentros con él", en referencia a Del Val.

En El Desafío, el concurso de talentos y retos de la cadena privada, tiene a varios famosos realizando pruebas que en ocasiones son bastante duras. Ágatha, que ya grabó el programa, confesó que estuvo a punto de abandonar y que "él la juzgó con ojos que no son de una persona adulta" que hace ese tipo de pruebas, en ocasiones muy duras para una persona de la constitución de Ágatha, que así lo contó en declaraciones a la revista ¡Hola!

Solo la representante de la diseñadora, Susana Uribarri, la convenció para que finalmente no desistiera del programa pese a las críticas de Juan del Val. El asunto, no obstante, ha superado lo profesional y ronda lo personal.

Tanto es así que estas palabras han provocado la reacción en directo del propio Juan del Val, que pidió que se contrastasen las versiones y que "lo ideal es hablar con alguien más que la propia Agatha, conmigo o cualquier persona del equipo o ver el programa para conocer cómo y por qué de las valoraciones".

"Y no, yo no soy Risto, no quiero ser y no me parezco nada a Risto. Con ver un programa es fácil darse cuenta", dijo Del Val a la crónica rosa de esRadio, rechazando todo tipo de comparación con el jurado más duro de otros talent-shows, Risto Mejide.