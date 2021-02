Lo que tendrán que enfrentar Ana Soria y Enrique Ponce tras su triple delito

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el posible horizonte penal de unos desbocados Ana Soria y Enrique Ponce, que hace unos días fueron pillados "in fraganti" en pleno delito: ella conduciendo sin carnet y él intercambiando su asiento con ella para que la Guardia Civil no les sancionase.

Fue inútil, ya que los agentes se percataron de la maniobra y la pareja acabó en comisaría. Ahora parece obvio que ambos van a tener que afrontar una sanción, pero… ¿cuál será?

Eso se preguntaron en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, en la que se llegó a la conclusión de que el torero "se iría de rositas, porque existe esa figura legal del cónyuge que queda exento de declarar en contra de su pareja".

La situación fue la siguiente, explicó Cortázar: "Ana Soria se está sacando el carnet y lo que estaba haciendo era practicar. Y esto nos quiere decir que Enrique no puede llevar a Ana a su finca, donde sí va, que me consta, pero no ha dado el paso de llevarla por aquello de evitar encuentros".

Y Ana Soria, en realidad, "poco", ya que se trata de un primer delito, la joven no tiene antecedentes y al fin y al cabo no ocurrió una tragedia como sí tuvo lugar en los casos de otros famosos al volante en circunstancias dudosas como Ortega Cano y Farruquito, que cumplieron sendas penas de cárcel. "Fue un delito contra la seguridad vial en el que por suerte no ha pasado nada", se expuso en esRadio.

De modo que lo que viene es "multa y juicio" en el que el abogado de Ana tendrá que negociar con el fiscal. La multa, previsiblemente será de unos mil seiscientos euros si se declara culpable.

Y por parte de Ponce, "ninguna responsabilidad", explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González. "No hay ni cooperación necesaria ni complicidad". Todo ello pese a que fue Ponce quien, previsiblemente, la dejó conducir sin carnet, la acompañó y trató también de engañar a la Guardia Civil". La Fiscalía se podría acoger al artículo 454 del Código Penal, pero el torero está exento, ya que si es cónyuge o una persona a la que esté ligado en una relación estable, así lo estipula la ley.