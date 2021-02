Sorpresa en La isla de las tentaciones. Lester Duque y Patricia Pérez han anunciado una gran noticia en el debate del martes que van a ser padres de un bebé.

Lester ha confirmado que el niño "no ha sido buscado", pero que es bienvenido. Por su parte, ella asegura que "no" lo ha pasado "muy bien". "He tenido muchos nervios, vómitos, nauseas…además tengo a mi familia lejos", ha dicho Patricia, consciente de que va a tener el primer niño del reality.

"Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros pero al final los hechos lo han demostrado todo", dijo Lester, que tuvo que callar la desconfianza de su ex, Marta Peñate, que pidió que "pusieran en directo al ginecólogo" o que no se lo creía.

Ella irrumpió en pijama -eran más de la una de la madrugada- para un nuevo arrebato de mal genio: "Es que como sabía la noticia que se venía y me la repela no me voy a maquillar para ti, ni para tu mierda de noticia. Mírate tú que tienes la cara hinchada, que te la veo y flipo. Sigue comiendo bien que ahora te vienen muchas bocas que alimentar. ¿Este embarazo es de verdad o es cómo el de septiembre?".

Más tarde, con la ecografía ya mostrada, Marta cambió su estrategia. "No pasa nada porque son pinocho y pinocha. Fuera de bromas, yo estoy en un momento súper feliz de mi vida y les deseo lo mejor, es un bebé. Que le den estabilidad y que lo cuiden, creo que es muy pronto pero yo no soy quien para decir cómo ni cuándo. Yo puedo ser la madrina".