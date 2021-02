El periodista Jesús Manuel asegura que sabe la verdadera razón por la que María José Campanario ha reavivado su guerra contra Belén Esteban. El colaborador de Sálvame, que mantiene contacto directo con la mujer de Jesulín de Ubrique, confesó que el motivo por el que decidió escribir la demoledora carta contra Belén fue algo que tuvo lugar en el plató de Telecinco el pasado 5 de enero.

"Belén pronunció una frase que fue el detonante de todo", explicó Jesús Manuel. Aquel día, Sálvame se hizo eco de una felicitación navideña que María José había enviado a varios compañeros: un meme de contenido sexual muy explícito, que Belén Esteban calificó como una "cerdada". "Campanario acusa a Belén de llamarla cerda", continuó el periodista.

"Es acojonante", se quejó Belén Esteban, que aseguró que ella no insultó a nadie y que solo se limitó a comentar el contenido de la felicitación, que además María José niega haber mandado. La colaboradora exigió al programa que demostrase que Campanario era la remitente de la felicitación navideña: "Pido al programa que mañana enseñe las pruebas de que ella envió esa fotografía. Dije cerdada porque me lo pareció, pero yo a ella no la llamé cerda. Está obsesionada conmigo, si ella tiene armas, yo tengo un arsenal".

Horas después de publicar la polémica carta, María José confirmó a Jesús Manuel que se encuentra "tranquila" porque "quería decir lo que dijo", pese a que alguien le dio un toque de atención y le hizo ver que había sido un error "entrar al trapo": "La guerra por parte de ella ha terminado esta mañana, no va a seguir". "Posiblemente ha ido al despachito y le han dicho que se esté quieta porque se va a llegar un bofetón judicial", añadió Kiko Matamoros.

Campanario le confesó también que no está enajenada mentalmente y que escribió la carta a sabiendas, además le confirmó que está buscando al topo que la ha filtrado. Así mismo, Jesús Manuel negó que la persona que le ha llamado la atención sea su marido: "Jesús la apoya. Ella me dijo claramente: 'Mi marido me apoya'".