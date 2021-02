Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset posan juntos por primera vez para la revista ¡Hola! al cumplirse un año de su relación. La diseñadora y su novio se conocieron poco después de que estallase la pandemia y entonces él tuvo que pasar quince días en el hospital, en los que ella no se separó un minuto de su lado. "Era como Lo que el viento se llevó", asegura Ruiz de la Prada en la entrevista que ofrece a la publicación.

Muy sonriente junto a su pareja, la diseñadora habla de lo feliz que es y de cómo está viviendo esta relación: "Con muchísima más pasión que de joven. Es un milagro (...) Nuestra celebración de San Valentín ha sido súper romántica. Encima, lloviendo y estrenando la suite del hotel. Ha sido impresionante", dice sobre su "apasionado" romance. "Soy extremadamente detallista. Lo mejor del mundo es una mujer detallista con un hombre. Ella lo demuestra con su humanidad", apunta Luis, que parece sentirse muy cómodo posando junto a Ágatha.

Y es que su historia de amor con el director general de Ansorena ha sido especialmente intensa desde el inicio. A las dos semanas de conocerle, estalló la pandemia, y entre los infortunios ocasionados por el coronavirus, Luis terminó ingresado: "Qué suerte he tenido encontrando a Luis en este año tan difícil. Me han pasado cosas mágicas, pero sin duda lo más mágico ha sido conocerle (...) Conoces a alguien que te encanta y de repente, está a punto de morirse. No lo podía creer (...) Siempre he sido celosa, pero es que se le acercan todas. Me voy a quedar sin amigas y sin clientas por culpa de Luis –bromea–. Todas me dicen que es un cañón. Tiene muy buen cuerpo".

En el extenso reportaje, Ágatha muestra un anillo de esmeraldas mientras Luis la mira detenidamente: "Tristán y Cósima están encantados con Luis. Y yo estoy entusiasmada con las hijas de Luis. Son la bomba", comenta sobre cómo han reaccionado sus respectivos hijos a la relación.

Por el momento la pareja asegura que no tienen planes de futuro y no se plantean la boda: "Ya sabéis que yo no soy de casarme. Estuve muchos años con el innombrable y cuando me casé, se fue todo al traste", recuerda sobre su relación con Pedro J. Ramírez.