Aparece un hijo secreto de Riverita: "Me dijo que era mi padre con 8 años"

Jacobo Moreno Muñoz afirma que es hijo no reconocido de José Rivera, hermano de Paquirri. Diez Minutos ofrece en exclusiva las declaraciones de este joven de 33 años, residente en Castellón, aunque pasó toda su infancia en la localidad gaditana de Barbate, donde residía su supuesto progenitor.

En las declaraciones ofrecidas al medio, Jacobo cuenta que unos días antes del fallecimiento de José Rivera, se desplazó desde Castellón para pasar unos días junto a él, debido al delicado estado de salud en el que se encontraba. El joven cuenta cómo fue y cómo vivió el encuentro con su supuesta familia paterna: "Fui a verle cuando estaba enfermo y me dijo que se arrepentía de no haber estado más conmigo. Le llevé a mi hijo para que lo conociera y le prometió que le regalaría un capote de colores (...) Yo tenía 8 años cuando Riverita se acercó y me dijo: 'Soy tu padre'".

Jacobo también desvela cómo fue su encuentro con la familia Rivera cuando estuvo en Barbate para despedir a Riverita. "La primera vez Teresa Rivera me recibió muy fría, y la segunda me dio un abrazo delante de mi padre, pero creo que no fue sincero..." asegura de su encuentro con su supuesta tía. Tampoco guarda buen recuerdo del recibimiento de su primo Canales Rivera: "Me preguntó a qué me dedicaba, de qué vivía, dónde y cómo, si tenía hijos...Parecía un juez".

José Antonio Canales Rivera reconoció en Sálvame que él y su madre conocieron a Jacobo en casa de su tía y le saludaron. "Yo le expliqué a él que estaba allí porque tenía la necesidad de ver a mi padre, que no venía buscando conflictos con nadie, que tenía derecho a verlo y a despedirme de él...", dice Jacobo. "Cuando estuve con él me pareció que su sobrino y su hermana no le dedicaban el tiempo que se merecía y eso que decía que se habían mudado allí para estar con él".

También asegura que José Rivera sabía perfectamente que él era su hijo y así lo presentaba en la intimidad a sus amigos. Sin embargo, cuando le propuso hacerse las pruebas de ADN, el hermano de Paquirri siempre se negó. "Ahora estoy dispuesto a hacerme la prueba de paternidad y lo deseo, aunque no tengo ninguna duda de que soy su hijo".