Campanario no se arrepiente: "A mí Belén Esteban no tiene que mandarme callar"

Pese a que en las últimas horas se ha especulado con que María José Campanario estaría arrepentida de la polémica carta publicada en sus redes sociales con la que ha reabierto viejas heridas y ha desenterrado el hacha de guerra con Belén Esteban, acabamos de conocer que no es así.

Tal y como desveló Isabel Rábago en el programa Ya es mediodía después de hablar con la mujer de Jesulín de Ubrique, la odontóloga no está arrepentida de lo que ha hecho y, tajante, asegura que ella "solo respondió a una amenaza". "A mí no tiene que mandarme callar ni ella —en referencia a Belén Esteban— ni nadie. ¿Por qué quiere que me calle?", ha estallado Campanario.

En su opinión, esta situación se ha producido porque "estoy harta". "Lleva muchos años aguantando muchas cosas. Se han dicho auténticas barbaridades sobre ella, sobre Jesús, sobre su matrimonio... cosas que han sido verdad, pero otras muchas inventadas, y ella en ese momento explotó", ha señalado Isabel Rábago.

Por lo tanto, y como la periodista asegura, "María José no se arrepiente porque está plasmando lo que ella siente". Sin embargo, lejos estaba de imaginar que su carta en contra de Belén Esteban daría tanto que hablar porque "lo hago en mis redes sociales y pienso que nadie que está en mis redes privadas va a coger eso y lo va a utilizar. Siento impotencia", ha confesado Campanario.

Consciente del alcance de sus palabras, la castellonense ha decidido "poner punto y final a esta historia" y no volver a pronunciarse, pero aclarando que lo hace "no por miedo a amenazas o demandas, sino porque quiero tranquilidad".

Por último, Rábago ha dejado claro que Jesulín apoya completamente a su mujer: "Jesús está con ella, siempre está con ella. No sé por qué cuesta tanto entenderlo. Si no estuviera a su lado, este matrimonio estaría roto hace mucho tiempo".