La hoja de ruta de Isabel Pantoja: demanda a Kiko Rivera, Mi Gitana y los Rivera

Tras la trepidante sucesión de acontecimientos provocada por Kiko Rivera a raíz de La herencia envenenada, una de las grandes dudas ha sido cómo reaccionaría Isabel Pantoja en el terreno personal… y el judicial. Hasta ahora, la tonadillera ha elegido estar callada y no hacer declaraciones, por mucho que haya habido algunos movimientos y filtraciones sobre su estado personal y sus intenciones.

Ahora, su abogado Juan Fernández Ramos ha aclarado por fin a El Programa de AR cuál es la hoja de ruta de Isabel Pantoja, evidentemente dolida con su hijo. El representante legal ha dividido las demandas que existen contra su cliente en cuatro categorías: estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes y apropiación indebida.

Sobre una posible demanda a Kiko Rivera, responsable de destapar la caja de Pandora, el abogado asegura que a día de hoy no dispone de ninguna instrucción de Isabel Pantoja de llevar a su hijo a los tribunales. Pero tampoco de la contraria, y matiza que nunca se sabe. Y en todo caso, deja caer que "si se toma alguna acción legal" él siempre aconseja "que no se anuncie, que se ponga".

Vender Cantora, efectivamente, está sobre la mesa, pero de momento no hay prisa ni parece un proceso inmediato, como en ocasiones ha querido dar a entender Kiko Rivera. "Van a primar las condiciones económicas de cada momento", matizando que, por tanto, lo importante es la cantidad que se oferte. Y que ahora mismo "no hay ninguna oferta seria"... lo que no significa que no haya habido ninguna.

Por otro lado, Fernández Ramos ha querido tranquilizar a los fans de la cantante, asegurando que muchos procesos ya estaban en marcha y en todo caso llevaban años en los juzgados. Sobre todo la que está relacionada con la venta de la finca Mi Gitana, en la urbanización de La Pera en Puerto Banús, y el pago de una deuda que, se dijo, podía devolver a Pantoja a prisión.

Mi gitana se tiene que vender porque Pantoja tenía "un embargo con Hacienda y dos embargos de impuestos de plusvalía, si esa casa no se vende no cobra nadie, el banco se quedaría la casa".

"Cuando se produce la venta, en ese auto que hemos solicitado, se dice que Pantoja no estaba presente ya que estaba en prisión, dijo el abogado. Los documentos aclaran que se hace una venta y "tiempo después se solicita una nota simple, se fue al notario y se pagaron las cargas".

En este sentido y sobre la casa de Marbella, ésta se vendió por 2.055.000 millones de euros que fueron íntegramente destinados al pago de la hipoteca, las plusvalías y otros cargos. "Pantoja no participó y su apoderado, Agustín Pantoja, lo firmó ante un notario asesorado por abogados de las dos partes".

Otro frente abierto de distinta índole, mucho más personal que económico, es el conflicto con Fran y Cayetano Rivera en torno a los enseres de Paquirri que la tonadillera presuntamente habría guardado a buen recaudo. En este sentido, el abogado dijo que el presunto aviso de 30 día jamás existió y que nunca ha llegado a haber querella. "Yo no tengo constancia y mi cliente no me ha dado instrucciones en absoluto, dijo al respecto.