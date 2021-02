Hola lleva a portada la "Tercera Guerra Mundial" que enfrenta desde hace unos días (por enésima vez) a Belén Esteban con María José Campanario. La revista publica una imagen de la novia de Jesulín en su faldón inferior, que, aunque de pequeño tamaño, es toda una declaración de intenciones, ya que supone su aparición, una vez más, en el BOE del corazón. Ni una imagen de Belén, por supuesto.

"María José nos desvela los motivos de su nueva guerra con Belén Esteban", leemos. Son fruto de una conversación que mantuvieron con ella durante la tarde del sábado, cuando la noticia ya estaba en boca de todos. Después, son varios los periodistas que han hablado con ella con idénticas declaraciones.

"Estoy harta de que esta señora se pegue veinte años hablando de mí y de mi familia y, encima, me mande callar", dice Campanario. "Ya está bien con la ley del embudo. Aquí hay quienes pueden soltar y escupir lo que quieran y yo, encima, tengo que callarme… Mucho he tardado".

Sin embargo, la revista aporta otro motivo de esta reacción que podría ser mucho más poderoso. Recuerda Hola que Julia, la primogénita de Campanario y segunda hija de Jesulín, cumple la mayoría de edad en abril, y que su posible despixelización preocupa sobremanera a sus padres: "Uno de los motivos por los que Campanario se ha manifestado de esa forma se debe a la actuación de ciertos medios que anda buscando información" de la chica, cuando la odontóloga y Jesulín desean preservar su anonimato". Es cierto que por las redacciones circulan fotos que la propia Julia ha colgado en su perfil de Instagram, ahora cerrado. Los Ubrique-Campanario tienen una opción: hacer lo que Andreíta, la hija de Jesús y Belén, que recurrió a un despacho de abogados para ocultarse.

Los Ubrique, con Belén, según ‘Lecturas’

La revista Lecturas se desayuna en su portada con otro bombazo: según esta publicación, la familia de Jesulín apoya a Belén. "Es tal la alineación del núcleo duro del clan con la Esteban que incluso se han mostrado de acuerdo con que la Campanario está obsesionada con ella", leemos. Añaden que le tienen "pánico" y que por eso su apoyo es secreto.

¿Y Jesulín? "Jesús ni siquiera Jesús aprueba el comportamiento de su mujer. Harto y cansado de la actitud de la Campanario, el diestro se refugia en Ambiciones del chaparrón mediático".

Belén Esteban se verá las caras con Rociíto

Semana recuerda que Belén se enfrenta judicialmente a Rocío Carrasco este jueves 11 de febrero en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para declarar por la denuncia penal que interpuso contra ella la hija de la Jurado.

Rocío Carrasco la acusa de revelación de secretos: Belén hizo público que Rociíto tenía pendiente una deuda con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid por no haber pagado el impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de su madre. Al parecer, se trataba de un expediente protegido que no debía haber sido revelado.

Según Semana, Belén está bastante nerviosa ante esta cita judicial.

Kiko Rivera, nueva estrella de ‘Supervivientes’

Exclusiva de la revista Diez Minutos, que en la portada de este miércoles asegura que el hijo (desagradecido) de Isabel Pantoja será concursante en la próxima edición de Supervivientes. Quién lo hubiera dicho hace un año, cuando llamaba a las redacciones para vender exclusivas y le colgaban el teléfono.

"Estrella de Supervivientes con un contrato millonario", leemos en la publicación, que no da la cifra concreta pero que recuerda que la última vez que Kiko estuvo en la isla, allá por 2011, se embolsó entre 30.000 y 40.000 euros semanales. Eso sí, duró bien poco en el concurso: tuvo que abandonar a los 35 días tras sufrir un ataque de gota.

Diez Minutos aporta la lista completa de participantes, entre los que figuran Alexia Rivas (exMerlos), Canales Rivera (primo de Paquirrín desde hace poco, porque parece que hasta que discutió con su madre apenas se trataban), Zayra Gutiérrez (la hija de Guti y Arancha, que promete como concursante por su falta de límites), Rafael Amargo o Makoke. Y Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun. Excelente casting, todo hay que decirlo.

Habla en exclusiva Jacobo Moreno

Ni dos semanas ha durado el luto. Diez Minutos entrevista en exclusiva a Jacobo Moreno Muñoz, un joven de 33 años que asegura ser hijo de Riverita, el hermano de Paquirri fallecido hace unos días.

Dice Jacobo que tenía 8 años cuando un día se le acercó Riverita y le dijo, al más puro estilo Darth Vader, "Yo soy tu padre". Curiosamente, solo tiene buenas palabras hacia él: "Me recibió con los brazos abiertos y me atendió muy bien… y después fui a verle cuando estaba enfermo y me dijo que se arrepentía de no haber estado más conmigo". Eso sí, "siempre se negó a hacerse las pruebas de paternidad".

Sara Carbonero, ingresada de nuevo

Lecturas da en exclusiva una información que adelantó horas antes ABC en su edición digital: el ingreso de Sara Carbonero en la sede madrileña de la Clínica de Navarra, al parecer debido a una recaída del cáncer que padece.

En la portada vemos a Íker Casillas taciturno a la entrada del centro hospitalario, y una imagen de Goyi, la madre de la periodista, en un coche. Dice Semana que su hermana y su amiga Isabel Jiménez se están turnando para acompañarla.

Ojalá sea un susto para Sara, que en mayo de 2019 fue operada de un tumor maligno en el ovario.

En Lecturas, poco atinados (o quizá demasiado) hacen referencia en su portada al patrimonio de la pareja. Según la revista, tienen cuentas separadas.

Ágatha y Luis, portada almibarada en ‘Hola’

Hola, siempre original en sus planteamientos, dedica su portada al primer aniversario de relación de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis, el hombre que la ayudó hace un año a superar su ruptura con Luismi Rodríguez, El Chatarrero, que a su vez la había hecho olvidar su ruptura con Pedro J. Ramírez.

A todo color y siempre vestida con ropas repletas de corazones, la diseñadora habla de lo feliz que es y de cómo está viviendo esta relación: "Con muchísima más pasión que de joven. Es un milagro", comenta.

El resto es dulce de leche mezclado con almíbar y unos toques de celos: dice Ágatha que ahora los tiene. "Siempre he sido celosa, pero es que se le acercan todas… Me voy a quedar sin amigas y sin clientas por culpa de Luis – bromea -. Todas me dicen que es un cañón. Tiene muy buen cuerpo", confiesa epatada.

Enrique Ponce, sin cargos tras ser "cazado"

Hola aclara qué le puede pasar a Ana Soria ahora que ha cometido un delito contra la seguridad vial al haber conducido sin carnet. Según la revista, el juez la ha condenado a pagar una multa "cuya cuantía total depende de la capacidad económica del acusado" pero que "no suele ser precisamente pequeña".

Sobre Ponce, sin embargo, no van a pesar cargos. Contra el torero no se abrió ningún procedimiento y no se le ha considerado "cooperador necesario", ya que esta figura se aplica a "quien realiza actos relevantes para cometer un delito sin ejecutarlo directamente".

Cóctel de noticias

Borja Thyssen y Blanca reaparecen tras dar a luz a su quinto hijo. Hola tiene las imágenes exclusivas de la pareja, a la que no veíamos desde hace meses. Almorzaron un restaurante de Madrid, ciudad en la que Borja reside los días necesarios para evadir al Fisco.

Pamela Anderson se casa con un hombre que parece normal. Hola lleva a portada en un pequeño recuadro el cuarto paso de la actriz por la vicaría. Su nuevo marido llegó a su vida para reconstruirla en todos sus sentidos: comenzó con una reforma su casa y ha acabado haciéndolo con su vida.

Las hijastras de Felipe González posan en Hola anunciando su firma de moda. Lucía y Micaela son las hijas de Mar García Vaquero, la segunda esposa del que fuera presidente del Gobierno. Ahora se dedican al diseño con el apoyo de su madre. "Felipe está orgulloso de que seamos emprendedoras y nos apoya, pero obviamente no es su área".

Ivanka Trump disfruta de su nueva vida en Miami y Hola estaba allí para documentarlo. La revista publica varias fotos de la hija del expresidente en actitud relajada y en bikini, una imagen a la que nos tiene acostumbrados.

Assumpta Serna ahora es "coach" de sacerdotes. Lo dice Hola, que entrevista a la actriz ahora que se dedica a enseñar a orar a los oradores.