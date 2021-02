Anne Igartiburu confiesa el problema por el que lleva 12 años en terapia

La vida de Anne Igartiburu ha sufrido un cambio enorme en poco tiempo. La presentadora de TVE, que ha confirmado su separación del que todavía es su marido, Pablo Heras-Casado, se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional junto a María del Monte en el programa Dos parejas y un destino, donde la presentadora y la cantante comparten confidencias mientras recorren algún destino de la geografía española.

Tal ha sido el grado de confianza que ambas han adquirido durante el viaje, que Anne no dudó en abrir su corazón y hablar sobre aspectos de su vida privada, algo que no suele hacer en público: "La autoexigencia es muy mala", explicó la presentadora a María del Monte durante una conversación sobre la exposición mediática y las consecuencias de la popularidad. "Estos doce años en psicoterapia me han ayudado a conocerme mejor", reconoció Anne, que habría tenido problemas a la hora de aceptar su papel como figura pública.

"La gente te ve diciendo 'hola corazones' (mítica coletilla de Igartiburu en el programa Corazón de..." y se cree que todo está bien", reflexiono María del Monte. "Pero es muy cerrado no intuir que más allá del 'hola corazones' no hay más allá. Es como si a ti solo te ven cantando sevillanas y no piensan que hay más...", explicó la presentadora.

A este nuevo proyecto televisivo se suman los cambios que ha sufrido Anne en su terreno más personal tras anunciar que tras cinco años de matrimonio, rompía su relación con Pablo Heras-Casado. La presentadora y el director de orquesta ya no viven juntos aunque sí guardan buena relación y entendimiento, tal y como confesó en Lecturas. Una cordialidad que solo el tiempo dirá si es duradera o termina derivando en conflictos como ocurre en muchas separaciones.