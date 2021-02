Belén Esteban emite un comunicado: su drástica decisión en la guerra con Mª José Campanario

Belén Esteban ha tomado una drástica decisión en su guerra contra María José Campanario. Aconsejada por sus abogados, la colaboradora de televisión ha decidido emprender las acciones legales oportunas y no volver a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto para proteger su intimidad y la de su familia.

Así lo ha comunicado en un escrito que ha enviado a los medios de comunicación y ha publicados en sus redes sociales donde expresa que "dada la gravedad" de las palabras pronunciadas por Campanario en su polémica carta publicada en Facebook, ha decidido dejar la cuestión en manos de sus abogados. Advierte que no está dispuesta a que se dañen sus derechos fundamentales y su único deseo es proteger a su entorno de los ataques: "Ni yo ni mi familia ni mis abogados haremos más declaraciones sobre este asunto", dice en su comunicado.

"En esa carta, que ha sido difundida por muchos medios de comunicación, se hacían comentarios vejatorios e insidiosos sobre mí", asegura en el texto. Unos comentarios que según Belén, "sobrepasan completamente los límites de la libertad de expresión". "Se me acusaba infundadamente de insultar y amenazar, se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían con la intención de intimidarme", continúa la colaboradora en la misiva. Además, las palabras de María José Campanario hacían, según la tertuliana, "insinuaciones tan ofensivas como falsas" que ponían "en tela de juicio" su dignidad.

María Patiño, amiga de Belén, explicó tras la lectura del comunicado que esta decisión la ha tomado fundamentalmente para "proteger a su hija": "Lo hace más que por protegerse a ella para proteger a la niña. Hay insinuaciones muy feas que se están haciendo en privado. Belén va a interponer medidas legales y su abogado le ha aconsejado que no siga hablando de esto", explicó.