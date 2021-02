Juan Peña, encantado con su último trabajo a pesar del Covid

Juan Peña, a pesar de los malos tiempos que corren, se defiende como puede y trata de salir de salir adelante. Dentro de unos días en concreto verá la luz su último trabajo discográfico, que hace el número 5, y lleva por título “A mi gente”.

Así me contó durante la conversación que mantuvimos: “He escogido ese título en homenaje a mi público, con los que mantengo una relación muy directa a través de las redes sociales. Durante el confinamiento tuvimos mucha relación, les cantaba, cocinábamos juntos, y así pasamos esos meses tan terribles. Es algo que yo les debía, por eso está dedicado a ellos, aparte de a mi familia. Llevo 8 años sin grabar, he tenido que estar muy seguro, los anteriores trabajos los hice en un estudio,con éxitos de Julio Iglesias, Rocío Jurado, Armando Manzanero, Chiquetete, y demás. Este es diferente, con temas de mis ídolos, como los que acabo de nombrar, y sobre todo temas compuestos por Manuel Alejandro”.

“Fue durante un concierto en Jerez de la Frontera, en un antiguo palacio, hoy convertido en hotel, propiedad de María Luisa Azcárate, mujer de Ramon Esteve, hijo del famoso bodeguero. Sale el día 12 a la venta, y también se puede adquirir a través de mi página web, www.juanpenaoficial.com. Aparte de grandes almacenes. El disco como te digo es 100% concierto, que duró 2 horas, y en el que se puede apreciar a un Juan Peña en estado puro. Transmito mi sentimiento, tanto en el amor como el desamor". Así lo explicó.

A Juan en el amor le va muy bien. El día 9 de Marzo cumplirá 8 años de relación con Sonia, una de las hijas del desaparecido matador de toros Damaso González, son padres de Tristán que ya tiene 5 años, y están pensando en aumentar la familia, confesó.

Le hubiera gustado hacer una gran presentación de su trabajo, pero no puede ser por el dichoso virus. “Espero poder hacer algo en un futuro, ahora mismo es impensable. De momento tengo proyectos de ir a la República Dominicana, Dubái y Miami, pero todavía hay que esperar. también me he asociado con una marca de collares y pulseras de buena energía, con imágenes de la Virgen del Rocío y La Guadalupana. Act of Faith. Aparte de unas camisetas, y ropa de sport, con frases de canciones interpretadas por mí, de otros artistas”.