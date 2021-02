Su verdadero nombre es Verónica Fernández de Echegaray, que suena a personaje novelesco y aristocrático. Pero se la conoce en el cine como Verónica Echegui, que aparece a menudo en las páginas de las revistas: es atractiva, requerida con frecuencia en el cine y la televisión, y debe su popularidad a partir de Yo soy la Juani, donde su director, el recordado Bigas Luna, le proporcionó su lanzamiento artístico con aquella muchacha de barrio decidida a triunfar como actriz. Esto último lo ha conseguido, oponiéndose al severo pensamiento de sus padres, que no compartían sus deseos. Hubieran quedado más complacidos si su hija no abandonara la carrera de Antropología. Verónica es mujer decidida, con temperamento, que ha encontrado desde hace nueve años su equilibrio sentimental junto al actor Alex García.

A los treinta y siete años de Verónica Echegui puede decirse que lleva una ascendente carrera artística desde sus inicios en 2003 con pequeños papeles en la televisión y en la gran pantalla. Fue en 2003 cuando dio el gran salto con la mentada cinta de "la Juani". Luego ha tenido experiencias enriquecedoras, como su paso por Hollywood. Intervino en la serie norteamericana Fortitude, protagonizada por Dennis Quaid; en los largometrajes La fría luz del día, con Sigourney Weaver y Bruce Willis, y Trust, al lado de Donald Sutherland. No es mal bagaje trabajar con esos veteranos actores, aunque no fuera en papeles relevantes, para esta madrileña que no se corta un pelo y cuenta algún episodio que supo afrontar cuando trataron de tomarse licencias con ella.

Álex García y Verónica Echegui | Gtres

Primero fue un director que le palpó el trasero con tal familiaridad que ella resolvió gritando con todas sus fuerzas, hasta que aquel libidinoso, avergonzado, se retiró del rodaje y ya no volvió más a importunarla. Rodando una escena de sexo en otra película, su compañero de cama parece que no pudo controlar sus instintos e intentó solazarse con las partes íntimas de Verónica. Concluida la secuencia, ella fue directamente hasta el realizador, le puso en antecedentes de lo ocurrido y el obseso actor que se pasó de frenada ya no tuvo más ocasión de repetir su acoso sexual.

Alex García Fernández es el galán que ha conquistado el corazón de Verónica. Un corpulento galán barbado, de treinta y nueve años, natural de San Cristóbal de la Laguna, también actor, conocido por sus interpretaciones en Sin tetas no hay paraíso y Tierra de lobos. En estos nueve años que llevan juntos hubo un breve desajuste, cuando circuló la especie de que había dejado a Verónica por Manuela Vellés, la ex de Miguel Ángel Muñoz. Las dos mujeres, que son amigas, no dieron importancia al chisme y todo siguió igual para los supuestamente separados. Que viven en el campo, a las afueras de un pueblo.

Tres veces ha estado a punto de ganar un Goya. Verónica Echegui tiene el me próximo una cuarta oportunidad. Los últimos trabajos suyos han sido en la película Explota, explota, dirigida por el uruguayo Nacho Álvarez, quien enamorado desde jovencito de las canciones de Raffaella Carrá, tituló su filme con una del repertorio de la italiana, incluyendo en la banda sonora algunas otras. Verónica canta allí "Lucas". Esa experiencia como cantante volvió a repetirla en la serie de la productora Amazon Prime Vídeo Tres caminos" donde tuvo como coprotagonista a Alex González. La acción se desarrolla durante las jornadas de un grupo que "hace el Camino de Santiago". A Verónica le supuso otra interesante experiencia durante todos los días, "de exteriores", que duró la filmación en aquellas tierras gallegas. Es una interesante actriz, cada vez más en alza.