Ágatha Ruiz de la Prada denuncia en esRadio lo que le dijo Juan del Val: "El tío es un cretino"

Ágatha Ruiz de la Prada apareció en la crónica rosa de Es la mañana de Federico para dar su versión de lo ocurrido (que, presumiblemente, se va a emitir la noche del viernes en El Desafío) con Juan del Val. Incluso —así lo contó— en el caso de que los editores del programa hayan "podado" el enfrentamiento de la polémica. Una bronca que el propio marido de Nuria Roca desmintió en esRadio tras las declaraciones iniciales de la diseñadora.

Ágatha defendió en esRadio su versión de los hechos. Y advirtió: "El programa está producido, editado y en la edición pasan muchísimas cosas. A mí me prometió el productor, que fue encantador, Jorge Salvador, que lo editaba para cortar cosas desagradables que había dicho el otro. Estuvo muy simpático, pero también puedo sospechar que le hubiera dicho lo mismo a él".

Sobre que se ofrezca una versión light, Ágatha en realidad "espera que sí", que la versión sea reducida, dijo la diseñadora. "Pero también que pongan lo que va contra mí", para que se vea lo que hizo Juan del Val y que haga honor a lo que realmente ocurrió en una actuación difícil. Y es que Ágatha tenía que subirse por una serie de coches, como en la película musical La La Land a la que el número hacía referencia.

"Todo pasó porque Susana Uribarri, una de mis representantes, me dijo que fuera al programa, que era blanco y pagaban bien. Prefiero ir a programas negros a programas blancos así", dio Ágatha con humor. "Yo dije que ni sabía cantar ni sabía bailar, el baile era bonito pero tenía que subirme por los coches", dijo sobre la actuación. "El tío estuvo super maleducado todo el rato, que no bailé y no canté bien es un hecho, pero las cosas se pueden decir de manera mona. No hace falta ponerte antipático".

"El tío es un cretino", zanjó Ágatha, que consideró que Juan del Val actuó "sin gracia y siendo desagradable. No digo que baile bien, pero estoy compitiendo contra chicos que tienen 25 años menos que yo y pasan ocho horas al día entrenando", dijo en referencia a Bustamante, Gemma Mengual o Ana Peleteiro. "Yo no me dedico a entrenar y no lo he hecho en toda mi vida", dijo en esRadio.

"Yo no sabía dónde iba pero había firmado un contrato", confesó Ágatha. "Pero luego fui a Telecinco a cocinar, no lo había hecho nunca, y gané", dijo alabando el carácter de todo el mundo allí. "Hay maneras de decir las cosas y pareció más Telecinco que Antena 3. No fueron elegantes ni blancos ni nada. Y su mujer al lado suyo riéndole la gracia", dijo en referencia a Nuria Roca, repartiendo críticas para todos. Incluso para Tamara Falcó, que prefirió mirar para otro lado ante lo que Ágatha considera una injusticia.

La respuesta de Juan del Val

La respuesta de Juan del Val no se hizo esperar con un mensaje a la periodista Beatriz Cortázar, presente en el estudio de Es la mañana de Federico: "Aquí no hay versiones", escribió el marido de Nuria Roca. "Ella dije algo que no es verdad, dice que la insulté y no es verdad, y ahora habla del tono. El tono es subjetivo y ella me ha insultado", dijo en referencia a la palabra "cretino" lanzada por Ágatha.

"Ella odia y desprecia, yo no. Llevo toda la vida en esto y no he tenido jamas problemas con nadie. Tengo humor, soy sarcástico y soy respetuoso con todo el mundo", dijo, emplazando a ver el programa, "no como cebo", sino para que se vea la verdad.