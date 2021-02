La gran polémica de la campaña electoral catalana, con el exministro de Sanidad Salvador Illa negándose a someterse a una PCR antes del debate en TV3, ha llegado a Sálvame. No falta quien asegura que Illa realmente está vacunado, extremo desmentido por Sanidad.

El asunto ha recordado, aunque lejanamente, a la anterior polémica entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en plena pandemia, con la colaboradora criticando la gestión del Gobierno y el catalán frenando sus críticas en seco con una memorable bronca. No obstante el asunto fue después por otros derroteros.

Jorge Javier quiso bromear con la polémica y preguntó a Belén sobre el tema, preguntando si la de San Blas se había vacunado. Ella lo negó (es persona de riesgo) y no supo ver que el catalán estaba bromeando. "Me estás vacilando, ¿no? Te juro que no me he vacunado", dijo a Jorge, que aseguró que las autoridades iban a abrir una investigación a una incrédula Belén.

Jorge Javier después se puso serio, y lo hizo para defender a Salvador Illa. "Venía en el coche muy cabreado. Si alguien te acusa, la persona que te acusa tendrá que demostrarlo". Se enfrentaba así a su compañera María Patiño, que se mostró muy crítica con el exministro y candidato a las elecciones catalanas del PSC.

Comparó su situación con la de políticos del PP: "Entonces Teodoro García Egea, Pablo Casado, Ana Pastor… ¿Por qué no se hace la PCR? ¿Es que se ha vacunado? Que son tuits que los he leído. La Razón le culpa y todos detrás. Si se ha vacunado, a la calle, que renuncie a su cargo, pero si los otros potencian esta historia… Si se demuestra que no, ¿qué hacemos? ¿Se quedan en su casa?".