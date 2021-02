José Manuel Parada, a punto de perder un ojo en un accidente doméstico

José Manuel Parada atraviesa unos días muy complicados después de que el pasado fin de semana estuviese a punto de perder un ojo durante un accidente doméstico. Tal y como informa ABC, los médicos se esperaban lo peor cuando llegó a urgencias con la cara "bañada en sangre" y "rabiando de dolor".

Unos momentos muy angustiosos para el presentador, que pensó que perdería el ojo debido a las "voces alarmadas" de los facultativos que pedían urgentemente un quirófano para poder intervenirlo.

Todo ocurrió cuando el comunicador se dispuso arreglar su jardín, que había quedado destrozado tras el paso de Filomena. Armado con unas tijeras, Parada podó sus plantas y recogió las ramas destrozadas. En un giro brusco, un tallo "no controlado" se le clavó en el ojo: "Fue todo muy rápido, se me clavó la rama y lo pasé muy mal. Me asusté porque fue todo muy escandaloso", cuenta al citado medio.

Finalmente no hizo falta operarle, los médicos limpiaron la herida y consiguieron salvar el ojo. Su cara también sufrió la embestida de las ramas y ha quedado completamente magullada: "Duele mucho y es realmente incómodo. Me han puesto gotas anestésicas y espero en unos días poder recuperar la visión totalmente".