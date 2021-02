Bertín Osborne disecciona a Kiko Rivera en su propio programa.. y el invitado bomba de la semana que viene

"Hoy viene a divertirse con nosotros... Bertín", ha dicho Kiko Rivera para presentar al primer invitado de su programa de entrevistas en la plataforma online Twitch, En casa con Kiko. Y éste era, efectivamente, Bertín Osborne, que acaba de anunciar su separación de Fabiola Martínez y que hace apenas un año entrevistaba al propio Kiko en su programa de Telecinco.

Claro que entonces el DJ no había emprendido su particular guerra con su madre, Isabel Pantoja, debido a la herencia de Paquirri. El torero aparecía en una imagen en la pared detrás de Kiko, y Bertín no pudo evitar reparar en ella desde el principio. "Antes de que me hagas ninguna pregunta, tengo que decirte que me encanta la foto que tienes detrás", dijo, provocando al emoción en Kiko Rivera.

Y Bertín Osborne, más versado en entrevistar que el propio Kiko, acabó invirtiendo las tornas y formulando tantas preguntas como el DJ. "¿Crees que te hubiera cambiado mucho la vida si tu padre viviera?", preguntó, a lo que el hijo de Isabel Pantoja contestó que sí, "habría sido muy diferente. Hubiéramos sido todos más felices, todos. Tengo entendido que mi padre era un fenómeno". Kiko Rivera ha tenido que retirarse temporalmente de la televisión tras la enorme polvareda provocada por sus declaraciones al respecto de su pasado familiar.

Bertín sacó a colación la muerte de Paquirri y contó cómo se enteró de su muerte, justo antes de un concierto que tuvo que cancelar por pena. "10 kilómetros antes de llegar a Pozoblanco para dar un concierto nos paró la Guardia Civil, y ahí nos confesó uno de los guardias que acababa de morir Paquirri". Es más, "una semana antes de Pozoblanco me dijo que se iba a retirar para disfrutar de su mujer y su hijo", contó.

Kiko Rivera finalizó su transmisión anunciando otro invitado bomba para su próxima entrega, nada menos que Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame, con una conflictiva relación con Isabel Pantoja y responsable de conducir los mismos especiales de La herencia envenenada que tanta cola han traído. Sin duda, el tema central será la tonadillera….