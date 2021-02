Lo que Antena 3 emitió del enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Juan del Val

El desafío se ha convertido en el programa líder de los viernes en televisión. Desde su estreno hace unas semanas, algunas cara conocidas como David Bustamante, Ana Peleteiro, Pablo Puyol o Kira Miró se enfrentan a diferentes retos que ponen a prueba sus capacidades físicas y mentales.

Una de las concursantes que más está dando que hablar es Ágatha Ruiz de la Prada, que tras haberse subido en una excavadora para intentar echar una copa de vino con la ayuda de una pala, este viernes tenía uno de los retos más emotivos de la noche: realizar una coreografía al más puro estilo La la land.

Vestidos coloridos, coches y música inundaron el plató mientras la diseñadora ponía en práctica los pasos aprendidos durante los ensayos. Pese al esfuerzo y las ganas, Ágatha no consiguió convencer al jurado, especialmente a Juan del Val, con el que no ha conseguido empatizar desde el comienzo de la edición: "Me he quedado sin palabras. No es necesario bailar bien, pero aunque hayan dicho tus compañeros que te has esforzado, lo suyo es que tuvieras aprendido algo de la canción, un algo. Independientemente de saber moverse bien o no", criticó el marido de Nuria Roca. "Creo el número, siendo tan divertido, era francamente muy muy mejorable", añadió.

La diseñadora no dudó en contestar a su compañero y destacar lo complicado de su actuación: "No le ha gustado, bueno, es que no es lo mío. Es una letra muy difícil". "No dudo de la dificultad, pero la actuación daba una imagen de no sé, por lo menos podías haberte aprendido la última palabra de cada frase", añadió Juan. Por su parte, y con un tono más divertido, Santiago Segura comparó la actuación de Ágatha con la de una niña a la que le han obligado a salir a escena: "Me ha gustado mucho porque me lo he tomado como si fuera una comedia, pero creo que es el peor playback que he visto en toda mi vida. Es que no has dado ni una y movías la boca cuando te apetecía. Eras como un ventrílocuo malo". "Puedo estar de acuerdo", respondió la diseñadora con semblante serio.

Tamara Falco quiso quitar hierro al asunto y añadió que lo importante es que ella se lo pasase bien. También se puso de su lado la invitada de la noche, Pilar Rubio, que destacó lo complicada que es la letra de la canción. "Hay millones de personas que están viendo esto y no les podemos decir que esto ha estado bien. Es que ha sido todo lo contrario", añadió de nuevo Juan del Val.

"Yo lo siento, he querido 'agathizar' la prueba y hacer un poco una comedia porque la canción era imposible que me la aprendiera. Yo hubiera mirado la estética general y bueno a Juan como no le gusta mi ropa. Yo no pretendía vocalizar", explico Ágatha, que solo obtuvo 4 puntos en la valoración. Juan del Van siguió con sus críticas y pidió a la diseñadora que no interpretase sus palabras: "No interpretes lo que yo no digo. Ahora, tu ropa y tú me encantáis".

Esto es solo el comienzo de lo que parece ser un enfrentamiento que se alargará durante los programas que quedan por emitir. Como avanzó la propia diseñadora en esRadio, su relación con el marido de Nuria Roca es pésima y lo definió como un "cretino" y un "maleducado". Horas antes de la emisión, Ágatha defendió en Es la mañana de Federico su versión de los hechos y advirtió: "El programa está producido, editado y en la edición pasan muchísimas cosas. A mí me prometió el productor, que fue encantador, Jorge Salvador, que lo editaba para cortar cosas desagradables que había dicho el otro. Estuvo muy simpático, pero también puedo sospechar que le hubiera dicho lo mismo a él".