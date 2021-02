Todos contra Rocío Carrasco: así fue su día más complicado en el juzgado

Si alguno dudaba todavía de parte de quién se posicionan Rocío Flores y Gloria Camila Ortega en la querella que Rocío Carrasco - madre y hermana respectivamente de las jóvenes - ha interpuesto contra Olga Moreno, su apoyo explícito a la sevillana esperándola este viernes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, no deja lugar a dudas.

Y es que, mientras la mujer de Antonio David Flores prestaba declaración ante el juez en compañía de Belén Esteban, el colaborador la esperaba en una terraza cercana acompañado por Rocío Flores y Gloria Camila. Una bofetada 'sin manos' a Rocío Carrasco, que una vez más ve como su hija y su hermana se posicionan claramente en la guerra judicial que mantiene contra su exmarido, Antonio David, y contra la actual mujer de éste, Olga Moreno.

Intentando mantenerse en un segundo plano, Rocío y Gloria tomaron algo con Antonio David durante la comparecencia judicial de Olga, pero han evitado valorar la querella presentada por Rocío Carrasco, con quien ninguna tiene ningún tipo de relación. Olga, visiblemente más tranquila, se reencontró con su marido, la hija y la nieta de Rocío Jurado y, con rostros relajados, han comentado su declaración, a la que poco antes Antonio David quitaba hierro asegurando que no era "para nada un día importante".

La ‘provocación’ de Rocío Flores

Mucho se ha hablado en las últimas horas de por qué ha venido Rocío Flores a Madrid acompañando a la mujer de su padre, Olga Moreno. Para aquellos que han asegurado que todo se trata de una forma de provocar a su madre, la exconcursante de Supervivientes ha hecho una declaraciones para Europa Press en las que manda un mensaje a las voces más críticas con su presencia en el juzgado.

"Que cada uno tenga la opinión que quiera tener. Yo he venido a Madrid porque tenía otros motivos y si quisiera acompañar al juzgado a Olga lo haría porque estoy en todo mi derecho, pero en este caso he venido a Madrid a otra cosa y yo lo que he hecho ha sido traerla y quedarme en la cafetería desayunando. No sé que toma la gente como provocación, para mí provocar es otra cosa", han sido las palabras de Rocío Flores al citado medio.

La joven prefiere mantener su postura discreta frente a la prensa y pese a que ha querido acompañar a la mujer de su padre al día más complicado de su madre en un juzgado, ha evitado hacer declaraciones contra su progenitora, a la que a pesar del conflicto que las separa, sigue queriendo: "Es que estoy viendo que hay gente que sigue en su línea y yo lo aclaro".