Ágatha Ruiz de la Prada regresó el domingo al Deluxe en su fin de semana más mediático, solo dos días después de su polémica en Antena 3 con El Desafío y Juan del Val. Muy a gusto con los colaboradores de Telecinco, Ágatha habló largo y tendido de su vida profesional, personal y hasta de política.

Hubo risas cuando Lydia Lozano le preguntó si sus tiendas estaban montadas con dinero de Pedro J. Y Ágatha repitió varias veces un "no me preguntes eso que me va a denunciar", para así esquivar con una sonrisa las preguntas sobre su ex. No aclaró por eso si realmente "le ofrecieron ser presidente del Gobierno" pero sí aseguró: "No leo El Español, nunca, leo El Mundo".

Entre las muchas pullas al periodista, que "en época de Pedro J. teníamos mucha seguridad, pero era todo una pose". Y aseguró divertida que Federico Jiménez Losantos en realidad es "mucho más mío", refiriéndose a los dos bandos generados tras la ruptura.

Ágatha fue igual de tajante cuando tocó hablar de la monarquía. Ella se calificó de monárquica por herencia familiar y por el vínculo que Juan Carlos I, rey emérito, tiene con sus abuelos. "Yo le conocía desde que nací por mis abuelos. Siempre fue muy simpático e incluso me regaló un perro, Rex. Le encantaban las señoras y me da pena que haya ocurrido esto. Yo no me hubiera ido", dijo sobre su abdicación.

Ágata se calificó como "juan carlista" más que monárquica, aunque en un posible referéndum, apoyaría a la institución. "Mi padre era muy mujeriego, por eso se lo perdono", dijo sobre ese apoyo a Juan Carlos. Y más: "En Estoril una de las familias que le mantenían era la de mi abuelo".

No obstante, la diseñadora pintó un panorama más oscuro en lo que se refiere al futuro de Felipe VI y Leonor. ¿Tiene futuro Felipe VI?, le preguntaron en el Deluxe. "No lo sé", contestó. ¿Leonor llegará a reinar? "No lo sé, a lo mejor no", fue su contestación. Y es que de someterse a votación, Agatha cree que "ahora ganaría la República".