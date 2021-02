Belén Esteban responde en los tribunales al ataque de María José Campanario. Tal y como ha desvelado Isabel Rábago en Ya es mediodía, la colaboradora va a demandar a la mujer de Jesulín por su carta publicada -y borrada- en Facebook en la que formulaba diversos ataques contra Esteban.

De modo que la maquinaria judicial de la colaboradora de Sálvame, con la batalla judicial contra Toño Sanchís todavía en la memoria, vuelve a ponerse en marcha pese a haber manifestado que guardaría silencio al respecto.

"Se hacían comentarios vejatorios sobre mí y se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían con la intención de intimidarme. Ni yo, ni mi familia, ni mis abogados haremos más declaraciones sobre este asunto. Me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia", dijo al respecto. Y dicho y hecho: la demanda está en marcha.

Una semana después de emitir un comunicado a través de sus abogados y asegurar que no iba a hacer más declaraciones sobre su enfrentamiento con María José Campanario, afirmando además que se reservaba el derecho a ejercer acciones legales si se atentaba contra su honor o el de sus familiares, acabamos de enterarnos de que Belén Esteban va a cumplir con su "amenaza".

Se avecina, por tanto, la que podría ser la batalla judicial definitiva de Belén Esteban, aquella en la que podría por fin derrotar a su enemiga máxima.

Como ella misma lo llamó, una nueva "guerra mundial" que, sin embargo, no gustó a todos los colaboradores de Ya es mediodía: Alba Carrillo, por ejemplo, consideró que Belén "debería guardar sus energía para otras cosas que le merezcan más la pena y no guerrear por una tontería así".