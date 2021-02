Neus Asensi: "Ahora hay que vivir al día"

Neus Asensi está feliz por estar trabajado haciendo teatro, después de haber pasado la pandemia. “Parece mentira que después de 30 años de carrera sea la primera vez que me subo a un escenario en Madrid. Hace unos años lo iba haber hecho con una obra que se llamó Karaoke, y antes del estreno, me rompí una pierna y no pudo ser. Ahora estoy feliz con esta comedia, Asesinos Todos, junto a Carlos Sobera y mis otros compañeros”.

“Nos llevamos muy bien, y es una comedia muy blanca, justo lo que necesitamos todos, tanto nosotros como el público, con todo lo que estamos pasando. Yo el confinamiento, la pasé en el cabo de Gata, frente al mar. Tuve esa suerte, aunque estuve completamente sola, y como tantos, engordé unos kilo. Ahora no es fácil perderlos, pero con tanta inactividad es lo que tiene”. De esa manera lo contó.

La actriz comentó cómo nos ha cambiado la vida la todos. “Ahora hay que vivir al día y en el momento, no se pueden hacer planes. Por eso es bueno ir al teatro y pasar un buen rato, disfrutando de esta obra. Interpreto a una señora que trabaja en una biblioteca, soy la mujer de Carlos Sobera, muy clásica y conservadora. Todos los personajes caen bien, y el público que viene a vernos se ríe. Eso es lo principal, y en estos tiempos mucho más". Así lo explicó.

Neus está encantada con la obra, con la que estarán en Madrid tres meses, y después se irán de gira.