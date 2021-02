Irene Rosales hunde en directo a Anabel Pantoja: "Aqui todos se ponen medallitas"

Irene Rosales estalló en directo este lunes en Sálvame después de ver la actitud con la que Anabel Pantoja hablaba sobre el conflicto que enfrenta a Isabel Pantoja y a Kiko Rivera. "Es posible que mi marido me pegue la bronca, pero bueno", advertía al comienzo de la conexión telefónica con el programa de Telecinco. La mujer del Dj estaba especialmente molesta con Anabel por su "equidistancia" en lo que para ella es una verdad a gritos: Kiko no tuvo el apoyo de parte de su entorno cercano en el peor momento de sus problemas de adicción.

Ni Irene ni Kiko Rivera consideran que Isabel Pantoja se implicara lo suficiente, ni creen que el testimonio de Anabel Pantoja, "tapando" y justificando a su tía, ayude a su primo. "Aquí todo el mundo poniéndose medallitas, y aquí la única que no se las ha puesto he sido yo. Y quienes seguimos cargando con todo esto somos nosotros y los amigos de Kiko", dijo muy alterada la colaboradora de Viva la vida.

Según la versión de Irene, al contrario que a su suegra, a ella nunca le importó que se pudiera filtrar a la prensa la entrada de Kiko a un centro de desintoxicación: "La primera opción que nos dieron fue que Kiko fuese a un centro y a mí me daba igual que Kiko fuese conocido. Me daba igual que se fuese a 10.000 kilómetros de su casa, porque yo iba a ir a visitarle, a mí eso me daba igual. Lo único que quería es que se curase, pero por 'x' motivos al final se decidió que no. Se decidió que todos íbamos a poner de nuestra parte", confesó, haciendo referencia a la famosa semana que Kiko pasó con su madre en su casa de El Rocío "recomponiéndose".

Después de aquellos días en los que la tonadillera no se separó de su hijo, "nadie más ha ayudado ni nadie volvió a hablar del tema", salvo cuando, después de la polémica entrevista de Kiko en Sálvame Deluxe en la que fue a hablar de la supuesta infidelidad a Irene, Isabel preguntó a su nuera: "¿Ha vuelto a caer?". "La madre de Kiko podría haber ayudado, y ya lo digo porque es algo que me duele y que todavía a día de hoy seguimos sufriéndolo, porque esto no acaba de la noche a la mañana. (...) Puedes huir de la realidad un mes, pero al segundo mes no puede huir nadie de la realidad", reprochó Irene. "He echado de menos que Isabel preguntase mucho más cómo está Kiko, si necesitaba ayuda, cómo le va con el psiquiatra, con el psicólogo, con la medicación. La solución no era una semana en El Rocío".

Para Irene, aquella situación fue "muy asfixiante y angustiosa" porque no solo tenía que ocuparse de Kiko sino también de sus hijos: "Yo tenía tres niños pequeños y, quizás, a consecuencia de tantísimas cosas como esa, es como estoy ahora, que no estoy bien psicológicamente. He tenido que tirar con muchas cosas que no me correspondían, porque también le tocaba a más gente ayudar a Kiko".

Entre lágrimas, Anabel pidió disculpas a la mujer de su primo "por ofenderla" sin intención. La prima de Kiko Rivera aclaró que durante el fin de semana que su tía y su primo estuvieron en El Rocío, nadie le cogió el teléfono. Si embargo, lo que de verdad molestó a Irene fue el no haber sido "clara" al decir las cosas que su tía ha hecho mal: "Es tan fácil como decir: ¡Ostras! Pues mi tía se volvió loca por buscar una solución, pero la solución que se le ocurrió fue estar ella una semana. Entiendo su situación, pero con la de conversaciones que he tenido con ella... ¡Joder! Solo en esto, que sabe lo duro que es para mí, podría haber sido un poco más flexible porque a mí ya me duele".