Rocío Flores muestra su nuevo rostro tras realizarse una bichectomía

La bichectomía se ha convertido en los últimos años en una de las intervenciones que más demandan nuestros famosos. La intervención consigue mejorar las facciones y lograr un rostro más afinado. Una de las últimas celebrities en pasar por el quirófano y someterse a esta operación estética ha sido Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado, que en noviembre cumplió 24 años, se sometió a esta cirugía hace tres meses y ahora, podemos ver el espectacular resultado final.

La hija de Rocío Carrasco ha conseguido eliminar de su rostro la bolsas de grasa conocidas como bolas de bichat, con ello ha conseguido afinar su rostro y marcar más sus facciones: "Es una cirugía en donde se hace una incisión aproximadamente de un centímetro por debajo de la boca, se busca el tejido graso encapsulado y se extirpa", cuenta a Hola desde la clínica Bruselas que tiene como paciente a su padre Antonio David desde hace décadas. . "Nuestra cara lucirá más angulosa y estilizada, resaltando la línea del pómulo", aseguran de la intervención.

Tal y como puede observarse en las redes sociales de la citada clínica, el antes y el después en Rocío es evidente: "¿Me va a doler?". "Dolor no hay, prácticamente nada", dice la doctora en el vídeo que han compartido, grabado antes de la operación: "Puede aparecer inflamación posterior al proceso. Es recomendable no consumir alimentos calientes en los primeros días y/o aplicar frío con paños y/o hielo", continúa.

No es la primera vez que Rocío Flores se somete a un retoque estético. El pasado mes de septiembre, la joven compartió con sus seguidores en redes sociales varias imágenes donde mostraba el cambio que habían sufrido sus labios y su nariz: "Me estáis preguntando un montón... Lo que me he hecho en la nariz es ponerme una gotita de ácido, porque tengo el hueso muy pronunciado. Así se me queda totalmente recta. Y luego me he puesto un poquito de ácido en los labios, que hacia como año y pico que no me los hacía", dijo en un vídeo que compartió en sus stories.