La gran obsesión de Campanario: "Quiere parecerse a Belén Esteban, le tiene celos"

La revista Semana en su edición de este miércoles lleva en exclusiva declaraciones de algunos miembros de la familia de María José Campanario que cuestionan su actitud. La carta publicada en Facebook en la que atacaba e insultaba con dureza a Belén Esteban no ha sorprendido a las personas que rodean a la mujer de Jesulín de Ubrique, ya que según ellos, Campanario está obsesionada con la colaboradora de Sálvame.

"María José tiene una gran obsesión por Belén, quiere parecerse a ella y le tiene celos", asegura a la revista Chari, prima de Campanario que añade que "desde hace tiempo su familia paterna no es importante para ella porque no tiene dinero y es una mujer muy interesada por naturaleza". Además dice que María José no quiere "saber nada" de sus tías de Barcelona y que no le ha vuelto a hablar desde hace mucho tiempo.

A esta declaración se suma la de su tía Paca, que reside en Ciudad Real, que asegura que Campanario no ha ido a verla desde que tuvo el accidente y le amputaron una pierna: "Es muy dada a meterse en fregados. Tiene mucho genio. Belén estaba tan tranquila y no entiendo por qué ha hecho esto pudiendo estar tan tranquila con su marido y sus hijos".

Otro de los que no estará muy contento con la actitud de su mujer es el propio Jesús Janeiro, su marido. "El torero considera que no era necesario declarar esta guerra y así se lo ha hecho saber a su mujer. Que ellos estaban muy tranquilos y que han vuelto a estar en el ojo del huracán", dice la revista. Eso no quita que esté junto a ella en este conflicto: "Jesulín apoya al máximo a su mujer, pese a que ella pueda haberse equivocado".