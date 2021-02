Las Campos, enfrentadas: hay que parar esta guerra

Hola cuenta en exclusiva que el padre de Paloma Cuevas ha estado hospitalizado durante dos semanas debido a un problema coronario. El empresario ha permanecido internado en el hospital de la Zarzuela, en Madrid, recuperándose de unas arritmias.

Valencia recibió el alta el pasado 12 de febrero, y según la publicación "se encuentra estupendamente".

En la revista vemos varias imágenes de su hija Paloma acudiendo al centro sanitario, en el que, dice Hola, ha pasado todas las noches acompañando a su padre.

También nos enteramos por esta revista de que Victoriano Valencia y Paloma Díaz celebrarán este mes de octubre sus bodas de oro y que sus hijas, Paloma y Verónica, están organizando la celebración con mucha ilusión.

Irene Rosales toca fondo

Semana no trae ninguna exclusiva en portada este miércoles. En ella, vemos a Irene Rosales a toda página lamentándose de su situación anímica: "Necesito ayuda profesional". Son declaraciones realizadas en ‘Viva la Vida’, que para algo es el programa que le paga.

La revista recuerda que Irene, que siempre ha "abogado por la discreción y el diálogo", ahora "se ha cansado de callarse" y tira contra todo: desde su suegra, Isabel Pantoja, a la que ha acusado recientemente de mirar para otro lado con el problema de su hijo con las drogas, hasta su prima Anabel Pantoja, por no ponerse de su parte. Ha nacido otra estrella.

Las Campos, enfrentadas

Las Campos siguen empeñadas en ser el foco de la noticia, ahora a costa de un supuesto enfrentamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio, su sobrina e hija de Terelu.

Diez Minutos dedica dedica su portada precisamente a Terelu: "Hay que parar esta guerra", reza el titular. Según esta revista, el enfrentamiento público entre tía y sobrina ha puesto al límite a la colaboradora, que "está hasta el moño" del conflicto entre su hermana y su hija y que, aunque no quiere posicionarse, reconoce que las formas de Alejandra no le gustan demasiado.

Lecturas explica en exclusiva el motivo del enfrentamiento: la ruptura se fraguó en 2018, cuando Terelu Campos, enferma de cáncer, fue sometida a una doble mastectomía. Por aquel entonces Alejandra acababa de independizarse y se fue a vivir con su novio, algo que, al parecer, no sentó muy bien a Carmen Borrego, que consideró que la joven no había estado presente en la recuperación de su madre.

Hasta los oídos de Alejandra llegaron expresiones pronunciadas por su tía del estilo a "La niña va a su bola, solo le interesa su novio y salir por ahí". La revista añade que Borrego podría tener además celos de la popularidad de su sobrina y de la relación tan especial que mantiene con su abuela, Teresa Campos.

Semana también le dedica un hueco en su portada y después en páginas interiores define a Alejandra como "el verso suelto que ha dinamitado la paz en el clan familiar. Sin pelos en la lengua, se ha postulado como la más beligerante de su saga y ha puesto sobre la mesa que su familia no es tan idílica". Según esta revista, la matriarca, Teresa Campos, ha pedido a las dos que cesen en su actitud.

La familia de Campanario le da la espalda

Semana ha hablado en exclusiva con algunos miembros de la familia Campanario que cuestionan la actitud de la esposa de Jesulín de Ubrique. La carta publicada con nocturnidad y alevosía en Facebook atacando a Belén Esteban con dureza no ha sorprendido a las personas que rodean a la odontóloga.

En Semana se han puesto en contacto con Chari, prima de Campanario, que asegura que "María José tiene una gran obsesión por Belén, quiere parecerse a ella y le tiene celos". Añade que "desde hace tiempo su familia paterna no es importante para ella porque no tiene dinero y es una mujer interesada por naturaleza".

A esta declaración se suma la de su tía Paca la de Ciudad Real (esto empieza a parecerse a la canción ‘Y tú de quién eres’ de No me pises que llevo chanclas). Dice esta señora que Campanario no ha ido a verla desde que tuvo un accidente y le amputaron una pierna. "Es muy dada a meterse en fregados. Tiene mucho genio. Belén estaba tranquila y no entiendo por qué ha hecho esto".

Añade Semana que el que tampoco está muy contento con la actitud de su mujer es el propio Jesús Janeiro, su marido. Dice la revista aque "el torero considera que no era necesario declarar esta guerra y así se lo ha hecho saber a su mujer". Eso no quita que esté con ella: "Jesulín apoya al máximo a su mujer, pese a que ella pueda haberse equivocado".

Aldón denuncia el acoso que sufre Ortega

La entrevista estelar de Lecturas esta semana tiene como protagonista a Ana María Aldón, que desde que pasó por Supervivientes y se ha estrenado como colaboradora en Viva la vida luce nueva imagen renovada. Pelo rosa, cejas tatuadas, vaquero juvenil.

El motivo de la charla es denunciar el acoso que están sufriendo desde hace unos meses ella y su marido, José Ortega Cano, por parte de un individuo "que ha roto la paz familiar": "Es una persona que tiene nuestra dirección, nos manda muchos taxis, tiene varias cuentas en redes sociales y está denunciada".

El resto es un picadillo de su pasado y su futuro. Cómo conoció al torero, cómo lo pasó cuando estuvo en la cárcel, lo bien que se lleva con su hijastra Gloria Camila o cómo se le acercan ahora familiares que antes ni la llamaban. Pero no da nombres.

Ciento veinte huevos para Tamara Falcó

Destaca Lecturas que Tamara Falcó ha celebrado su primer San Valentín con Íñigo Onieva, el joven con el que sale desde hace meses. Sin embargo, los mollar del reportaje son las fotos en las que la hija de Isabel Preysler aparece haciendo la compra en Makro, supermercado mayorista, y apreciamos que carga en el carro con una caja de 120 huevos.

Es sabido que Tamara está dando clase de cocina en la escuela Cordon Bleu. Quizá necesite semejante cargamento para sus recetas.

Preysler, en ‘Hola’ por su cumpleaños

Isabel Preysler vuelve a ilustrar la portada de Hola con una foto de archivo y unas declaraciones que perfectamente también podrían serlo, porque no aportan nada diferente a lo que suele contar en esta revista, considerada su álbum familiar.

Preysler cumple 70 años y por ello Hola le dedica un monográfico en el que responde "a las cuestiones que han marcado su vida y la han hecho ser la persona fuerte y admirable que conocemos". El resultado es el de siempre: no hay compromiso con Mario Vargas Llosa, sus nietos son la sorpresa de su vida, que Tamara es feliz, que Ana es feliz…

Además de Preysler, esta semana es noticia su hijo Julio José, que acaba de anunciar su separación de Charisse Verhaert tras casi veinte años de relación. "Mantenemos muy buena relación, además de cariño y respeto, y así seguirá siendo", explica en Hola. Otras fuentes aseguran que están como en ‘La guerra de los Rose’, repartiéndose hasta el perro.

La separación de Sartorius y Alierta

La revista explica que la que fuera novia del ahora rey Felipe y el empresario aragonés rompieron su relación a finales de verano por un motivo: el distanciamiento.

"No hay terceras personas, solo un cambio de rumbo y la confirmación de que la aventura que comenzaron juntos como pareja, hace dos años, no los llevaba a ninguna parte. Su mundo en común estaba estancado y sabían ya que, en ningún caso, habría un futuro para los dos", leemos.

Añade Hola que, sin embargo, se siguen llevando bien, desmintiendo que Alierta no quiera saber nada de ella. La prueba es que hace unas semanas fueron a ver juntos el espectáculo de Los Morancos en Madrid.

Cóctel de noticias

Omar Sánchez también quiere ser famoso. ¿Que quién es Omar Sánchez?: el novio de Anabel Pantoja. Ahora, después de huir de la prensa, dice Lecturas que quiere concursar en Supervivientes y que ya prepara su desembarco en el mundo de la televisión y los realities.

Canales Rivera se reconcilia con su novia. Varias revistas publican fotos del torero reconvertido en tertuliano de Sálvame correteando por la calle con Isabel, la joven que le dejó al descubrir que le había sido infiel.

Mar Torres y Froilán, pareja bien avenida. Los dos han sido fotografiados en la puerta del centro en el que estudian. Fumando y sin mascarilla. Mar se ha hecho viral en las últimas horas por llorar desconsolada en un vídeo porque ha publicado una foto en ropa interior y ha recibido muchas críticas. La dura vida de la influencer.