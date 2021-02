Acusan a Raquel Bollo de acudir al 'Deluxe' con un reloj robado

Raquel Bollo vuelve a ser noticia por un asunto bastante turbio. Si hace unas semanas se enfrentó a las críticas por haber acudido a una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron todas las medidas de seguridad contra el coronavirus, esta vez afronta la acusación de un testimonio que asegura que el reloj que lució durante su última entrevista en Sábado Deluxe es robado.

La supuesta dueña del reloj se puso en contacto con Kiko Hernández para asegurar que el exclusivo complemente que luce la ex de Chiquitete en su muñeca es de su propiedad y que está dispuesta a todo con tal de destapar a la sevillana: "El Rolex que lleva puesto Raquel Bollo me lo robaron hace unos meses junto con otros muchos más relojes. Un total de 150.000 euros en relojes. Vivo en Sevilla y sufrimos un robo en casa. Ayer por casualidad vi la entrevista de Raquel Bollo y vi el reloj. Supe que es el mío. Ya está denunciado a la policía, pero quiero que sepa que es una cómplice delincuente al comprar joyas robada", fue el mensaje que recibió el colaborador.

La mujer que reclama la propiedad del complemente explicó a Kiko que "al mes del robo llegaron a sus oídos el nombre de las personas que entraron en su casa": "Ellos ya están detenidos y estoy a la espera de juicio. Son tres gitanos de Sevilla que viven en Torreblanca y en las 3.000 viviendas, dos barrios conflictivos. Al poco tiempo me llegó que quien había comprado mis relojes fue Raquel Bollo. No hice caso porque, al no tener pruebas, no podía hablar con la Policía".

La respuesta de Raquel Bollo no se ha hecho esperar. "Muy enfadada", ha respondido a las acusaciones negando los hechos y criticando al programa por haber hecho pública esta noticia: "Ya se acabó la tontería. Ya no trabajo en Sálvame y no tengo que dar explicaciones". "Dice que el Rolex lo ha sacado 50.000 veces, que se lo regalaron hace dos años", añadió el colaborador.