Ainhoa Arteta vence al coronavirus: "Lo he pasado mal"

Ainhoa Arteta ha sido una más de los millones de personas que se ha visto infectada por la Covid. Afortunadamente ya está recuperada después de haber pasado un tiempo muy complicado. En un principio, pensó que iba a ser más leve, pero a los pocos días fue empeorando y hasta llegó a pensar que si seguía así, tendrían que hospitalizarla. Por suerte esa circunstancia no se dio, y poco a poco el virus fue remitiendo.

“Ya estoy bien, me encuentro fenomenal, por fin he dado negativo. Ha sido una historia larga, como es lógico, en los teatros las medidas son muy severas y yo no podía ir porque daba positivo. Hay que tener responsabilidad, ya no solo por mí, también por mis compañeros. Lo he pasado mal, a pesar de no haber llegado a los pulmones ni a los bronquios, solo de pensarlo me asustaba porque tanto la voz como como los pulmones son mi arma de trabajo. Al final, ya logré dar negativo, como he dicho, y me encuentro muy bien, con ganas de arrancar, porque el virus no ataca solo al cuerpo, también a la mente·”. Así lo explicó.

Carlos Pérez Gimeno, a la derecha, y Ainhoa Arteta | Archivo

La soprano es una persona fuerte y está muy agradecida a al doctor Melchor, de Alcalá de Henares. “Gracias a él pudimos atacar y vencer al virus. Estoy muy animada, y ya estoy haciendo vida normal. El domingo regreso a Valencia, allí voy a cantar Falstaff de Verdi, después tengo una serie de conciertos y a continuación tengo una Tosca de Puccini en Bilbao, y de allí a Buenos Aires donde también tengo un concierto. Espero que todo se vaya arreglando y en verano pueda retomar una Tosca que no se pudo hacer en Italia. Tengo que decir que España es el único país que ha demostrado tener una cultura abierta y todos dicen que se está haciendo una gran labor al admitir a intérpretes de otros países que estaban contratados antes de la pandemia. En otros países eso no ocurre, como en Italia, no admiten a nadie de fuera. Aquí, todos los directores de teatro hacen malabares para que todo salga adelante. En una ópera trabaja mucha gente. Lo que es una pena, es que, en nuestro país, no se destina mucha economía a esto, pero sí nos ha dejado demostrar, que eso sigue para adelante, y somos un ejemplo”, declaró.

Ainhoa está muy agradecida a todas las personas que se ha interesado por su salud y le han enviado muchos mensajes llenos de cariño.