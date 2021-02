Lo que podría provocar la presencia de Ana Soria en la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce

Enrique Ponce ya está preparando su vuelta a los ruedos. A pesar de la complicada situación que atraviesan los festejos taurinos debido a las restricciones para luchar contra el coronavirus, varios toreros están dispuestos a inaugurar la temporada 2021. Tal y como publica en exclusiva Vanitatis, Enrique Ponce y sus compañeros de cartel, Emilio de Justo, Juan Ortega, Javier Cortés y Gonzalo Caballero prevén hacerlo en plaza de toros La Cubierta de Leganés la tarde del 10 de abril.

El año 2020 fue muy complicado para el diestro, ya que no pudo torear todo lo que le hubiera gustado. Aún así, se convirtió en uno de los toreros que más trabajó, acumulando un total de 16 corridas. Una cifra récord si tenemos en cuenta los pocos festejos taurinos que se celebraron.

Enrique pretende centrarse de nuevo en su carrera y seguir toreando mientras la pandemia se lo permita, sabiendo que no va a dejar de ser el centro de la noticia debido a su relación con Ana Soria. Con 30 años como matador de toros a sus espaldas, parece que por el momento se niega a retirarse: "Dicen que es ahora cuando más motivado e ilusionado está", asegura el digital. "El hecho de que su actual pareja vaya a verlo torear, que ocupe una localidad cercana al callejón, supone un gran incentivo. Anda con la hierva en la boca, como un becerrista", comenta al medio alguien de su entorno más cercano.

Este tema ha sido debatido durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico donde la subdirectora del espacio, Isabel González, ha destacado lo importante que sería el regreso a los ruedos del diestro y lo que esto significaría: "Sería la vuelta en la Comunidad de Madrid del mundo del toro. Ana Soria en un tendido madrileño, que no es su plaza". Una posibilidad que no le gustaría ocurriese a Federico Jiménez Losantos: "Yo no lo haría".

El director del programa de esRadio cree que "Madrid es Madrid", y es una plaza singular. Existe, por tanto, la posibilidad de que el "sector Soria" cope el tendido en ese regreso de Enrique Ponce y eso incluye a Baltasar Garzón y Dolores delgado, grandes amigos de Federico Soria, padre de Ana. "Eso automáticamente provocará que otros sectores no vayan". En todo caso, y tal y como aseguró Isabel González, "se trata de la corrida con más morbo de toda la temporada".

"Ponce se ha convertido en un elemento de división. Si va Roca Rey o un Manzanares irá todo el mundo, para apoyar la fiesta para ver si se animan y hay más festivales. Pero como es la única figura, van a tener que fichar a una más, una del nivel de Ponce", pronosticó el director de Es la mañana de Federico.