Mónica Hoyos descubre en directo que su novio podría estar en busca y captura

Mónica Hoyos llegó a Sálvame contenta y agradecida porque cree que, gracias al programa de Telecinco, salió del "bucle tóxico en el que estaba metida con Carlos Lozano". Superada su relación con el padre de su hija, la peruana ha conseguido rehacer su vida con nuevo hombre que ha conseguido devolverle la ilusión en el amor: "Es una buena persona, necesitaba a alguien así".

La entrevista transcurría con normalidad hasta que Jorge Javier Vázquez avisó a Mónica de que varias testimonios se habían puesto en contacto con el programa para asegurar que su pareja "tiene una doble vida" y podría estar engañándola. Uno de estos testigos confesó que Mónica "está saliendo con una persona en busca y captura", que además le acusa de estar imputado por un delito de estafa.

Según esta versión, el novio de Mónica se dedica al sector inmobiliario y se haría pasar por una persona "con mucho dinero" para ir "estafando a la gente": "Pobrecita, le estamos haciendo un favor", decía la testigo. "Creo que puede llegar estafarla. Se presenta a la gente con un nombre español, pero su nombre real es marroquí".

La cara de Mónica se descompuso al escuchar la supuesta verdad sobre su pareja y durante unos segundos no pudo articular palabra: "Lo conocí a través de una amiga en común, en un restaurante en Madrid. Es cierto, hemos hablado sobre temas inmobiliarios, pero nada fuera de lo común. No es algo a lo que le prestase atención. No quiero hablar del tema por respeto a él, es una persona anónima (...) Estoy alucinando".

Al parecer son varios los pleitos judiciales en los que está inmerso: "Demandas, juicios acusaciones... es todo un poco grave", aseguró el periodista Gustavo González. Mónica escribió a su pareja, que le contesto inmediatamente: "Dice que fue absuelto".