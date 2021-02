Terelu Campos estalla tras la polémica de su hija Alejandra: "Hay que ser muy sinvergüenza"

A pesar de la situación familiar que están viviendo, Terelu Campos y Alejandra Rubio están más unidas que nunca. Ajenas a los comentarios que cuestionan si la joven estuvo o no al lado de su madre durante la enfermedad de la colaboradora, madre e hija disfrutaron de la noche madrileña en compañía de unas amigas en un bar cercano a su domicilio.

Saliendo con el tiempo justo para volver a casa antes del toque de queda, Terelu y Alejandra compartieron risas al intentar encontrar el coche y es que no sabían dónde lo habían aparcado exactamente. Después del supuesto acercamiento entre la joven y Carmen Borrego en las últimas horas Terelu se ha mostrado visiblemente molesta ante las informaciones que acusan a su hija de no haber estado a la altura durante la doble mastectomía a la que se sometió en el año 2018.

La hija de María Teresa Campos, que suele mostrar su paciencia y su temple ante las diferentes informaciones que circulan a menudo sobre su mediática familia, no está dispuesta, sin embargo, a permitir que se cuestione a Alejandra como hija y, muy enfadada, ha estallado como hacía tiempo que no la veíamos.

Sobre la tensa conversación que Alejandra Rubio y Carmen Borrego tuvieron el martes, Terelu se negó a mencionar nada del tema porque "no habla de tonterías". La colaboradora e hija de Mária Teresa Campos evita contestar las preguntas hasta que se menciona el tema de su enfermedad y que su hija no estuvo con ella durante la larga etapa en la que Terelu sufrió un cáncer. "Mira, por ahí sí que no paso. Solo digo eso, por ahí ya no paso. Que se enmierde a mi hija con una barbaridad como esa, hay que ser muy sinvergüenza. Solo tengo que decir eso. Se acabó".