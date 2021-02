Canales Rivera, acusado de infiel por otra mujer tras reconciliarse con su novia

Menos de 48 horas después de confirmar que se había reconciliado con su novia Isabel Márquez, una nueva acusación de infidelidad persigue a José Antonio Canales Rivera. El pasado mes de diciembre, el torero tuvo que hacer frente al testimonio de Cynthia Martínez, una modelo y presentadora que aseguró que habían mantenido un encuentro sexual en hotel madrileño. La novia de Canales, discreta y alejada del mundo de la prensa del corazón, decidió terminar la relación y comenzar una nueva vida.

Desde entonces, el colaborador de Sálvame se propuso reconquistar a su novia y juró no volver a engañarla. Dos meses después, y con la relación retomada, un nuevo testimonio asegura que Canales no ha sido todo lo sincero que prometió ser. Se trata de Martina, una joven de Palma de Mallorca que afirma que mantuvo una relación telefónica con Canales cuando aún estaba con su pareja.

Martina, en su Instagram

La joven asegura tener "pruebas solidas" que demostrarían la supuesta deslealtad. "Las pruebas son tan concluyentes como las que aportó en su día Cynthia", dijo Kiko Hernández. Según su testimonio, conoció a Canales en un photocall hace años y desde entonces no han perdido el contacto. Dice tener conversaciones "subidas de tono" y aunque reconoce que no ha quedado con él, insinúa que podría haberlo hecho: "No me apetecía, pero si hubiera querido, hubiese ido, él estaba dispuesta", confiesa Martina.

"Me parecía tener una doble moral", dice, haciendo referencia a la relación que Canales todavía tenía con su pareja Isabel. "¿Que tengo material en mi teléfono? Pues sí. Canales al 100%".