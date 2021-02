El desplante de Carmen Borrego a 'Sálvame' destapa la guerra oculta dentro de Telecinco

David Valldeperas anunció, por todo lo alto, el regreso de Carmen Borrego como "defensora de la audiencia" a Sálvame como sustituta de su madre, María Teresa Campos, casi dos años después de abandonar el programa. Con todo lujo de detalles, el director desveló los flecos del acuerdo que, sin embargo, horas después se deshizo por completo.

"No voy a entrar en las negociaciones porque las negociaciones de cualquier oferta son privadas. Solo voy a decir que ellos tienen conocimiento desde ayer a las 14:26 h de la tarde, llamó mi representante para decir que no aceptábamos la oferta", ha dicho Carmen Borrego al respecto de esta negativa.

¿Por qué ha rechazado finalmente la oferta? "No voy a entrar en si me gusta o no me gusta. He dicho que no a una oferta. Yo me dedico a este medio, recibo una oferta, mi representante lo negocia como cualquier otra persona. Porque no es solo esta oferta, yo tengo muchas otras ofertas a las que digo que sí o digo que no" ha dicho a Europa Press.

En Sálvame, sin embargo, han abundado en las razones por las que Carmen ha rechazado el puesto en el programa, y no, no se debe a otros problemas dentro del propio seno familiar de las Campos. David Valldeperas reveló que una condición de última hora de la colaboradora echó por tierra el acuerdo que ya tenían, que se rompió de la mañana a la tarde del mismo día.

Entonces, Borrego ya había aceptado no pasar por el maquillador —un requerimiento que no era solidario con el resto de compañeros, que ya no se maquillan— así como las condiciones económicas y los tres meses que iba a durar el contrato, entre otros detalles. "Había acuerdo, yo no soy un muñeco", dijo un enfadado Valldeperas ante el resto de colaboradores, que no daban crédito a la actitud de Borrego.

Y es que una vez todo estaba decidido en la negociación, los de Borrego soltaron la bomba: "Tenemos que hablar con el programa Viva la vida para ver si le dan permiso". Es decir, que a lo largo de 20 días no habían hablado con el programa que se emite en la misma cadena (pero que proviene de otra productora distinta: Sálvame es La Fábrica de la Tele y Viva la Vida un producto de Cuarzo Producciones), imposibilitando su incorporación. "Desde el 4 de febrero que empiezan las negociaciones por una llamada de la representante a mi teléfono, tú ya tienes que tenerlo claro", dijo al respecto Valldeperas.

El director dijo que no entendían que su representante tuviera que pedir permiso tras días de negociaciones ya que daban por sentado que lo tenían desde el momento en que se iniciaron: "Le dijimos que no podía esperar al fin de semana, que necesitábamos una respuesta porque queríamos anunciarlo y no querían aceptar el ultimátum". Y ellos consideraron un "ultimátum" la contestación de Sálvame y se negaron. Lydia Lozano lo llamó "chulería", Kiko Hernández simplemente consideró que "Carmen Borrego está mintiendo".

Sálvame, sin embargo, no ha perdido el tiempo y ha vuelto sus miras hacia la hermana de Carmen, Terelu Campos. Parece que Terelu está más cerca que nunca de volver al programa del que se fue por evitar enfrentarse a sus compañeros cuando tocaban temas de su madre y de su hermana.

Una vuelta que podría producirse más pronto de lo que se piensa y que enfrentarían a las hermanas ya que, recordemos, la madre de Alejandra siempre fue la primera opción para el programa y, como segunda, Carmen.